Gradonačelnik Oroslavja objavio račune odbojkaškog saveza: Prozvani su Hrvatska pošta i jedna tvrtka

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić upozorio je na moguće nepravilnosti u trošenju javnog novca kroz sportska sponzorstva, objavivši dokumente koji, kako tvrdi, pokazuju preusmjeravanje dijela sredstava prema privatnim tvrtkama.
Kao primjer naveo je ugovor Hrvatske pošte s Hrvatskim odbojkaškim savezom vrijedan 150.000 eura, iz kojeg je, prema objavljenom računu, 45.000 eura isplaćeno tvrtki za savjetovanje na ime posredovanja.
Šimunić je objavio račun iz kojega se vidi kako je Hrvatski odbojkaški savez platio tvrtki Manavi consulting Gorana Ružića, u kojoj je prokurist Andrija Kević, 45 tisuća eura plus PDV. Na računu je naslovljeno Usluge po ugovoru - HP d.d. Kević je inače drniški poduzetnik koji je 2015. pravomoćno osuđen zbog malverzacija u splitskom Mesoprometu na godinu dana zatvora.
‘Otprilike 30 posto iznosa od sponzorstva savez daje kroz privatne tvrtke kao “naknadu za posredovanje”,’ napisao je Viktor Šimunić, ustvrdivši da se time, prema njegovu mišljenju, prikrivaju stvarni tokovi novca.
'Pričamo o sistemu koji očito ne funkcionira kako treba, jer svaki euro koji ode na provizije nije prešel kamo treba, a to je u ovom slučaju sportašima, djeci ili razvoju sporta. Ako je ovaj modus operandi 30 posto raširen i van sporta, onda je problem puno veći nego kaj svi mi mislimo. Onda je itekak jasno zašto se nema ne samo za sport nego i za mirovine, za zdravstvo, za poljoprivredu, ma za sve nas', poručio je Šimunić.
Pozvao je sve građane da prijavljuju nepravilnosti, naglašavajući da je to odgovornost svakoga, bez obzira na funkciju koju obavlja.