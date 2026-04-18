Gradonačelnik Oroslavja objavio račune odbojkaškog saveza: Prozvani su Hrvatska pošta i jedna tvrtka

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić upozorio je na moguće nepravilnosti u trošenju javnog novca kroz sportska sponzorstva, objavivši dokumente koji, kako tvrdi, pokazuju preusmjeravanje dijela sredstava prema privatnim tvrtkama.

Kao primjer naveo je ugovor Hrvatske pošte s Hrvatskim odbojkaškim savezom vrijedan 150.000 eura, iz kojeg je, prema objavljenom računu, 45.000 eura isplaćeno tvrtki za savjetovanje na ime posredovanja. Šimunić je objavio račun iz kojega se vidi kako je Hrvatski odbojkaški savez platio tvrtki Manavi consulting Gorana Ružića, u kojoj je prokurist Andrija Kević, 45 tisuća eura plus PDV. Na računu je naslovljeno Usluge po ugovoru - HP d.d. Kević je inače drniški poduzetnik koji je 2015. pravomoćno osuđen zbog malverzacija u splitskom Mesoprometu na godinu dana zatvora.

‘Otprilike 30 posto iznosa od sponzorstva savez daje kroz privatne tvrtke kao “naknadu za posredovanje”,’ napisao je Viktor Šimunić, ustvrdivši da se time, prema njegovu mišljenju, prikrivaju stvarni tokovi novca.