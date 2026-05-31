VIDEO Nevrijeme stiglo u Zagreb, u Zagorju i Međimurju padala tuča

Već oko 17 sati u Zagrebu je počelo grmjeti, a oko 17.30 srušio se i pljusak na istočne dijelove grada. Kiši je prethodio i snažan vjetar.

U Zagorju i Međimurju tuča

Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, jakim vjetrom i tučom stiglo je i u Hrvatsko zagorje. Najizraženije je bilo na području od Miljane prema Humu na Sutli.

Područje Međimurja zahvatilo je grmljavinsko nevrijeme praćeno jakom kišom, grmljavinom i tučom. Tuča je zabilježena na više lokacija, dok se nevrijeme kreće preko dijelova županije uz povremeno pojačan vjetar i intenzivne oborine, javljaju Međimurske novine.

Podsjetimo, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenje za zagrebačku regiju zbog mogućeg jačeg grmljavinskog nevremena koje bi tijekom dana moglo zahvatiti područje grada i okolice.

Meteorolozi upozoravaju na mjestimice izraženije pljuskove praćene grmljavinom te prolazno olujnim udarima sjeverozapadnog vjetra. Lokalno je moguća i tuča, osobito na sjeverozapadu regije, dok je vjerojatnost grmljavine veća od 80 posto.