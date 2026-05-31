sve praćeno vjetrom

VIDEO Nevrijeme stiglo u Zagreb, u Zagorju i Međimurju padala tuča

M. Šurina

31.05.2026 u 17:44

Olujni oblaci nad Zagrebom
Olujni oblaci nad Zagrebom Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL
Bionic
Reading

Nakon što je nevrijeme prošlo Sloveniju, olujni sustav stigao je i u Hrvatsku, donijevši snažnu grmljavinu i pljusak

Već oko 17 sati u Zagrebu je počelo grmjeti, a oko 17.30 srušio se i pljusak na istočne dijelove grada. Kiši je prethodio i snažan vjetar.

U Zagorju i Međimurju tuča

Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, jakim vjetrom i tučom stiglo je i u Hrvatsko zagorje. Najizraženije je bilo na području od Miljane prema Humu na Sutli.

Područje Međimurja zahvatilo je grmljavinsko nevrijeme praćeno jakom kišom, grmljavinom i tučom. Tuča je zabilježena na više lokacija, dok se nevrijeme kreće preko dijelova županije uz povremeno pojačan vjetar i intenzivne oborine, javljaju Međimurske novine.

Podsjetimo, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenje za zagrebačku regiju zbog mogućeg jačeg grmljavinskog nevremena koje bi tijekom dana moglo zahvatiti područje grada i okolice.

Meteorolozi upozoravaju na mjestimice izraženije pljuskove praćene grmljavinom te prolazno olujnim udarima sjeverozapadnog vjetra. Lokalno je moguća i tuča, osobito na sjeverozapadu regije, dok je vjerojatnost grmljavine veća od 80 posto.

Olujni oblaci nad Zagrebom
  • Olujni oblaci nad Zagrebom
  • Olujni oblaci nad Zagrebom
  • Olujni oblaci nad Zagrebom
  • Olujni oblaci nad Zagrebom
  • Olujni oblaci nad Zagrebom
    +11
Olujni oblaci nad Zagrebom Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL

Iz DHMZ-a pozivaju građane na oprez i preporučuju da prate vremenska upozorenja te izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom nevremena. 'Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja', upozoravaju meteorolozi.

Dodaju kako su moguća oštećenja imovine i stabala, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Zbog nestabilnog vremena mogući su i poremećaji u prometu te prekidi aktivnosti na otvorenom.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UHIĆENO ČETVERO LJUDI

UHIĆENO ČETVERO LJUDI

Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghinije: Sve je osmislila 23-godišnjakinja?
proslava dana zagreba

proslava dana zagreba

Plenković i Milanović zajedno drugi put u četiri dana: Pogledajte njihov susret
najgore tek dolazi?

najgore tek dolazi?

VIDEO Snažno nevrijeme pogodilo Sloveniju: Padala i tuča, a sada je oluja stigla i do Hrvatske

najpopularnije

Još vijesti