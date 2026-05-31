VIDEO Nevrijeme stiglo u Zagreb, u Zagorju i Međimurju padala tuča

Nakon što je nevrijeme prošlo Sloveniju, olujni sustav stigao je i u Hrvatsku, donijevši snažnu grmljavinu i pljusak
Već oko 17 sati u Zagrebu je počelo grmjeti, a oko 17.30 srušio se i pljusak na istočne dijelove grada. Kiši je prethodio i snažan vjetar.
U Zagorju i Međimurju tuča
Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, jakim vjetrom i tučom stiglo je i u Hrvatsko zagorje. Najizraženije je bilo na području od Miljane prema Humu na Sutli.
Područje Međimurja zahvatilo je grmljavinsko nevrijeme praćeno jakom kišom, grmljavinom i tučom. Tuča je zabilježena na više lokacija, dok se nevrijeme kreće preko dijelova županije uz povremeno pojačan vjetar i intenzivne oborine, javljaju Međimurske novine.
Podsjetimo, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenje za zagrebačku regiju zbog mogućeg jačeg grmljavinskog nevremena koje bi tijekom dana moglo zahvatiti područje grada i okolice.
Meteorolozi upozoravaju na mjestimice izraženije pljuskove praćene grmljavinom te prolazno olujnim udarima sjeverozapadnog vjetra. Lokalno je moguća i tuča, osobito na sjeverozapadu regije, dok je vjerojatnost grmljavine veća od 80 posto.
Iz DHMZ-a pozivaju građane na oprez i preporučuju da prate vremenska upozorenja te izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom nevremena. 'Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja', upozoravaju meteorolozi.
Dodaju kako su moguća oštećenja imovine i stabala, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Zbog nestabilnog vremena mogući su i poremećaji u prometu te prekidi aktivnosti na otvorenom.