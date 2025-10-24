Građani otkrili što ih najviše muči: Male plaće i smjer u kojem zemlja ide. HDZ i dalje prvi

Mjesečno istraživanje Crobarometar u listopadu odražava događaje kakvo ozračje vlada u zemlji, koji su rejtinzi stranaka, koje ocjene institucija te tko je najpopularniji političar
Istraživanje za Dnevnik Nove TV provela je agencija Ipsos na uzorku od 990 punoljetna građana iz cijele Hrvatske.
Nizak optimizam građana
Na stranačkoj sceni ni ovaj mjesec nema značajnih promjena. HDZ je vodeća stranka s 27,7 posto podrške ispitanika. SDP je drugi s podrškom od 21,4 posto ispitanih građana. Slijede Možemo! s 11,8 posto, Most s 5,7 posto, a nakon njih slijedi DP s 3 posto.
Optimizam građana je na sličnoj razini kao i prethodnih mjeseci. Oko 22 posto ispitanika smatra da zemlja ide u dobrom smjeru, dok 69 posto smatra da ide u pogrešnom smjeru. 9,4 posto ne zna ide li zemlja u dobrom ili lošem smjeru.
Problem broj jedan koji muči građane su visoke cijene, skupoća i inflacija. Na drugom je mjestu nezadovoljavajući životni standard i niske plaće, a slijedi korupcija i kriminal na visokoj razini. Među top pet problema u zemlji su još gospodarstvo i socijalni status umirovljenika.
Rad Vlade i predsjednika
Podrška radu Vlade je na istoj razini kao i prošlog mjeseca - podržava je 28 posto ispitanika, dok je 64 posto ne podržava. Zaustavljen je petomjesečni trend kontinuiranog rasta podrške radu predsjednika Milanovića te mu je ovaj mjesec podrška na sličnoj razini kao i u rujnu. Njegov rad podržava 50 posto, a ne podržava 41 posto ispitanih građana.
Zoran Milanović i dalje je najpozitivniji političar i o njemu 60 posto ispitanika ima pozitivno mišljenje, a 35 posto negativno. Za predsjednika nema tko nije čuo, a kakav dojam na njih ostavlja nije sigurno 5 posto ispitanika.
Tomislav Tomašević ostavio je na 43 posto ispitanika pozitivan dojam, na 46 posto negativan, 1 posto za njega nikad nije čulo, a 10 posto ne zna što bi reklo.
O ministru obrane, Ivanu Anušiću, 41 posto ispitanika misli pozitivno. Negativan dojam ima 35 posto ispitanika, 9 posto nije za njega nikad čulo, a 15 posto njih ne zna kakav dojam ostavlja. O Ivani Kekin 37 posto ispitanika misli pozitivno, 48 posto negativno, 3 posto za nju nije nikad čulo, a 12 posto ne zna kakav dojam ostavlja. U top 5 je i Andrej Plenković o kojem 35 posto građana ima pozitivan dojam, dok 57 posto ima negativan dojam. Za predsjednika Vlade svi ispitanici su čuli, a njih 8 posto nema jasno definirano mišljenje o dojmu koji na njih ostavlja.
Među osobama za koji se prati dojam najlošije kotira Ivan Penava, o kojem 61 posto građana ima negativan dojam.
Ocjena institucijama
Vlada je dobila ocjenu 2,44, no i dalje je to dvojka, Sabor tek 2,15, dakle opet dvojka, a čvrstu trojku ima Predsjednik odnosno ocjenu 2,98.