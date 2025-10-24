Građani otkrili što ih najviše muči: Male plaće i smjer u kojem zemlja ide. HDZ i dalje prvi

Mjesečno istraživanje Crobarometar u listopadu odražava događaje kakvo ozračje vlada u zemlji, koji su rejtinzi stranaka, koje ocjene institucija te tko je najpopularniji političar

Istraživanje za Dnevnik Nove TV provela je agencija Ipsos na uzorku od 990 punoljetna građana iz cijele Hrvatske. Nizak optimizam građana Na stranačkoj sceni ni ovaj mjesec nema značajnih promjena. HDZ je vodeća stranka s 27,7 posto podrške ispitanika. SDP je drugi s podrškom od 21,4 posto ispitanih građana. Slijede Možemo! s 11,8 posto, Most s 5,7 posto, a nakon njih slijedi DP s 3 posto. Optimizam građana je na sličnoj razini kao i prethodnih mjeseci. Oko 22 posto ispitanika smatra da zemlja ide u dobrom smjeru, dok 69 posto smatra da ide u pogrešnom smjeru. 9,4 posto ne zna ide li zemlja u dobrom ili lošem smjeru.

Problem broj jedan koji muči građane su visoke cijene, skupoća i inflacija. Na drugom je mjestu nezadovoljavajući životni standard i niske plaće, a slijedi korupcija i kriminal na visokoj razini. Među top pet problema u zemlji su još gospodarstvo i socijalni status umirovljenika. Rad Vlade i predsjednika Podrška radu Vlade je na istoj razini kao i prošlog mjeseca - podržava je 28 posto ispitanika, dok je 64 posto ne podržava. Zaustavljen je petomjesečni trend kontinuiranog rasta podrške radu predsjednika Milanovića te mu je ovaj mjesec podrška na sličnoj razini kao i u rujnu. Njegov rad podržava 50 posto, a ne podržava 41 posto ispitanih građana. Zoran Milanović i dalje je najpozitivniji političar i o njemu 60 posto ispitanika ima pozitivno mišljenje, a 35 posto negativno. Za predsjednika nema tko nije čuo, a kakav dojam na njih ostavlja nije sigurno 5 posto ispitanika.