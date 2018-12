Kujundžić o vlastitoj odgovornosti u slučaju smrti dječaka: Ovdje je riječ o osobnoj, a ne grešci sustava

Ministar zdravstva Milan Kujundžić gostovao je emisije Nedjeljom u 2 gdje je na početku komentirao tragičnu smrt devetogodišnjeg dječaka u Metkoviću.

Kazao je da ostaje duboka bol što je izgubljen dječji život i da treba službeno vidjeti gdje i kada se moglo prepoznati da je došlo do pogoršanja i je li se dijete trebalo uputiti u bolnicu.

Ministar je kazao da je riječ o tragediji da je umrlo dijete koje je do prije desetak dana bilo zdravo i veselo trčalo.Najavio je da u ponedjeljak ujutro ide pojačana inspekcija Ministarstva zdravstva sa stručnjacima za intenzivnu dječju i infektologiju kako bi se istražilo što se dogodilo u Metkoviću i Splitu gdje je dijete dovedeno.

"U Samoboru je moguće napraviti test ima li dijete u krvi i nosnom brisu bakteriju ili nema", kazao je urednik i voditelj Aleksandar Stanković rekavši da to nije moguće učiniti u Metkoviću.

Kujundžić tvrdi da 'je nemoguće da je to tamo nemoguće napraviti, da je tako loše organiziran dom zdravlja. Ovdje se ne radi o nekoj pretrazi, već o tome gdje se moglo, pretpostavljam, prepoznati da dolazi do izrazitog pogoršanja stanja djeteta i kada treba raditi pretrage. Ako se nisu mogle učiniti u Metkoviću, mogle su se na sat vremena udaljenom Splitu ili Dubrovniku. Prema onomu što sam doznao čini mi se, da se u svakom slučaju trebalo ranije intervenirati'.

'Pretpostavljam da se u ovom slučaju moglo prepoznati kada dolazi do izrazitog pogoršanja. Koliko sam upoznat, dijete je bilo u terminalnoj fazi sa svim znakovima šoka i multiorganskog zatajenja. Treba sad vidjeti tko je i kada to trebao prepoznati. Bojim se da je negdje prije trebalo prepoznati to, ali ne mogu suditi unaprijed", kazao je Kujundžić.

Na pitanje hoće li snositi odgovornost ako se pokaže da je sustav zakazao, Kujundžić je rekao: 'U svakom slučaju, ako bi se vidjelo da je sustav zakazao, onda je to odgovornost mene koji sam na vrhu tog sustava i drugih koji su ispod. Ne želim braniti sustav. On ima slabosti koje popravljamo. No u ovome slučaju je stvar osobne odgovornosti', istaknuo je.