Grabar Kitarović: U Kanadi sam očekivala više kritika na račun Hrvatske

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uskoro završava službeni posjet Kanadi. Tamo je, među ostalim, sudjelovala i na radnom doručku s predstavnicima jedne velike kanadske energetske kompanije. U razgovoru za RTL Danas otkrila je za kakve su investicije u Hrvatskoj Kanađani zainteresirani

'Razgovarali smo o energetici, o prometnoj strukturi... Glavne teme razgovora bili su natječaji koji su u tijeku za eksploataciju nafte i plina na još dvije lokacije u Hrvatskoj, na kontinentu. Danas smo vodili razgovore o natječaju koji je propao za prilazne ceste za Pelješki most, na koji su se i Kanađani prijavili. Ide novi natječaj, rekli su da će se ponovno javiti, i to je dobro', rekla je predsjednica.

'Predložila sam upravo tu suradnju u energetici, ne samo nafta i plin, nego i obnovljivi izvori energije. Također, i izvoz hrvatskih proizvoda, koje će cijeniti Hrvati i druge etničke zajednice iz srednje Europe. Mislim da tu imamo dosta prostora za naše kompanije0, rekla je predsjednica za RTL Danas.

Ostala je, kaže, iznenađena gospodarskim forumom jer je očekivala više kritika na račun Hrvatske.



' Bilo ih je tu i tamo, o sporosti i birokraciji, što stalno slušamo. Bitno se usredotočiti na prijedloge koje ljudi imaju, a to je: ubrzati stvari. Većina ih ima pozitivno iskustvo s Hrvatskom, no drže da može i bolje. Predložili su, ne samo da se ubrzaju procesi nego da se i malo više uloži u promociju gospodarstva', kazala je Grabar Kitarović.

Predsjednica će nakon povratka u Hrvatsku dati konkretne prijedloge. A radi li Vlada dobro kada je u pitanju ubrzavanje procesa i privlačenje investicija?, pitali su je.

- Kad sam govorila o brendingu, rekla sam da bi trebalo osnovati centralnu agenciju koja bi se brinula o investitorima, da ne trebaju ići na više mjesta. Treba imati agilnu skupinu ljudi, to treba centralizirati. Postoje raznorazne agencije koje nažalost djeluju kao silosi, nema one sinergije među njima. Kanada je, po meni, jedan jako dobar spoj tržišnoga gospodarstva, ali i socijalne države, kaže Grabar-Kitarović.

Pripadnici hrvatske zajednice kažu da bi se vratili u Hrvatsku, ali da im se ne sviđa gospodarska slika.

'To me žalosti. Oporavljamo se, to pokazuje i ono što govore rejting agencije, sve skupa ide dobro, no stopa od 2,6 do 2,9 posto nije dovoljna. Mi moramo stremiti prema pet posto. Kanada ide u outsorcing autoindustrije, znači da se ti dijelovi mogu proizvoditi u Hrvatskoj. No, tu ne smijemo čekati, trebamo se požuriti. Kod nas je problem u sporosti donošenja odluka. Bolje donijeti i lošiju odluku, nego nikakvu', istaknula je predsjednica.