Grabar Kitarović pred stranim novinarima: Korupcija u Hrvatskoj počinje u školi, djecu koja varaju na ispitima slave kao heroje!

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović izjavila je da je korupcija sveprisutna u Hrvatskoj, a počinje već u školama, gdje se djeca koja varaju na ispitima doživljavaju i slave kao 'heroji', piše u ponedjeljak britanski Guardian, podsjećajući da je Grabar Kitarović izgubila izbore i da predsjedničku dužnost napušta u veljači

'Tu počinje korupcija, s djecom', kazala je Grabar Kitarović. 'Oni traže načine kako da zaobiđu sustav, a to nije ograničeno samo na politiku. Mnogo je bolje nego što je bilo. Ali nije to samo u politici', kazala je Grabar Kitarović, prenosi Guardian.

No predsjednica u odlasku, članica Sanaderove Hrvatske demokratske zajednice, priznala je da čak i svakodnevni običaji u njezinoj zemlji potiču kulturu korumpiranosti, piše Guardian.

'Najčešće nismo ni svjesni toga što je korupcija... Kada idete kod doktora, svi očekuju da donesete barem cvijeće, čokoladu i slične stvari - to je običaj... Moja je majka nedavno bila u bolnici i prijatelji su me pitali zašto nisam ništa donijela jer medicinske sestre to očekuju...Rekla sam 'Neću sudjelovati u toj vrsti korupcije. Donijet ću košaru za Božić, kao božićni poklon, ali to je to', kazala je predsjednica Republike Hrvatske.