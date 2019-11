Grabar-Kitarović: Nije me Tito poslao u Ameriku, nego moj tata mesar koji je za to krvavo radio

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u intervjuu za N1 govorila je o tome s kojim argumentima ide po novi mandat, pribojava li se sabotaže iz vlastite stranke, zašto se stalno bavi Jugoslavijom i NDH, a najavila je i kada će objaviti program kandidature.

'Očito nešto nije štimalo u vodstvu.Danas su ekonomski pokazatelji puno bolji, Hrvatska je puno prepoznatljivija. Međutim, ja još nisam zadovoljna, zato što treba riješiti još puno odrednica. Prije svega, demografija. Trenutni su demografski trendovi usporeni, ali ih treba zaustaviti. Treba nastaviti s podizanjem plaća i to poreznim rasterećenjem poslodavaca. Treba nastaviti s obrazovnom reformom i s mnogim drugim procesima u Hrvatskoj, a i ovim međunarodnim inicijativama koje smo pokrenuli, koje sam pokrenula, kako bi se izvuklo što je moguće više novca i izvana, od europskih fondova koji se danas puno više koriste, do mnogih drugih inicijativa, posebno Tri mora. I imam još jedan sasvim osoban razlog, a to je moja djeca. Ja želim da oni žive u uređenoj, uljudnoj, modernoj i prosperitetnoj Hrvatskoj', rekla je.

'Nisam imala dvojbi kad je riječ o tome da ću se kandidirati za drugi mandat, imala sam dvojbi više oko toga kada to objaviti, zato što sam držala da bi bilo besplodno predugo razgovarati o kampanji i da to vrijeme ne bih iskoristila za onaj svoj redovni rad. Naravno, kao majka uvijek razmišljam o tome kakve će to posljedice imati po moju djecu, ali nakon razgovora s njima, sa suprugom, uvjerila sam se da su oni već odrasli i da ne osjećaju više te nekakve traume preseljenja ili nekakvih drugih aktivnosti koje bi im mogle poremetiti život. Već su nekako i svoji ljudi', rekla je Grabar-Kitarović.

'Da, imamo veliki egzodus ljudi, koji se sada polako usporava. Vidjet ćete sada, pokazatelji će indicirati kako se ljudi polako i vraćaju. To je u prvom trenutku možda bilo i normalno, jer svi mi želimo putovati, raditi negdje drugdje, iskusiti bolji život, često mislimo da je negdje bolje nego doma. Međutim, ono što sam vrlo konkretno napravila jest jedan vrlo opsežan program za demografska pitanja. Jesam li sjedila ovdje u uredu i samo pričala o demografiji? Nisam. Jesam li sjela i napisala taj program ovdje, zapravo i prespavavši u uredu nekoliko dana? Jesam, i to temeljem iskustva i znanja i demografa, ali i procjene cijele gospodarske, socijalne i druge situacije. I u konačnici, sad je i Europska unija na vrh svojih prioriteta stavila demografiju. I upravo je hrvatska potpredsjednica Europske komisije, odnosno povjerenica za demokraciju i demografiju, jer se prepoznao taj problem ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim državama, iako sam ja bila jedna od rijetkih koji su o tome govorili. Iz programa se ostvaruju neki elementi, ja vjerujem da će se iz nove financijske perspektive povući i više novca ne samo za koheziju i ruralni razvoj, već i za škole, školstvo, obrazovanje i sama demografska pitanja', rekla je Grabar-Kitarović.

Za Milanovića je pak rekla da 's obzirom kada je bio u jednoj od država članica inicijativa to je bilo blijedo i besmisleno, toj državi je rekao da su prokleti i blagoslovljeni, a na večeri je sjedio sam za stolom pa sam se i ja sažalila i došla sjesti s njime. Njemu je problem snalaziti se van ove žice koju sam spomenula. Hrvatskoj je mjesto u srednjoj Europi i u NATO-u', rekla je Kolinda i dodala kako mora komentirati Milanovića kad već on često komentira nju.

Pojasnila je i kako u svom prvom govoru u siječnju 2015. nije rekla da će Hrvatska biti najprosperitetnija država za pet godina tijekom njezina mandata, nego da čvrsto vjeruje da može biti i da se mora raditi prema tome.

'Ekonomski pokazatelji jesu bolji, međutim to se još nije prelilo na život ljudi. I želim da ljudi žive bolje, da osjete to na svojim plaćama. To je sasvim realno i sasvim moguće i to ću predložiti i u svojem sljedećem programu', rekla je.

Za svoj program rekla je da ima nekoliko poruka.'

'Na samom početku u roku godine dana, moje gospodarsko vijeće je razvilo smjernice gospodarskog razvoja, a vlada je velik dio toga provela. Uskoro ćemo predstaviti i smjernice za decentralizaciju fiskalnu i funkcionalnu Hrvatske. Kada govorimo o ovlastima, one možda nisu dovoljno precizirane. Dakle, neke bi ovlasti morale biti malo jasnije, Ustav je pomalo dvoznačan. Držim i da treba mijenjati sustav glasovanja, da se uvede dopisno ili elektroničko, međutim ne sada, nakon izbora', rekla je, a osvrnula se i na to kako se ipak nije preselila iz Pantovčaka.

'Priznajem, tu sam bila u krivu, ministarstvo nije moglo dati zgradu. Ipak, značajno sam uštedjela, trostruko sam smanjila broj savjetnika. Kada pogledate koliko sam uštedjela u odnosu na prethodnike, a što se sve napravilo, to se sasvim lako može usporediti. Nisam se šetala po svijetu kako bi trošila novce, nego sam se nekoliko puta susrela i s Trumpom i Macronom i Putinom. Zbog toga smo danas cijenjeni i ne moramo čekati u redu nego smo prodorni, onakvi smo kakvima se sami stvorimo, a to nam je pokazala i naša nogomentna reprezentacija. Zato sam i pokrenula Povjerenstvo za brendiranje', rekla je te dodala kako očekuje od vlade da primjeni mjere tog Povjerenstva.

Komentirala je i Miroslava Škoru koji je za nju rekao da nikad ništa ne bi napravila bez svoje stranke.

'Nikada neću zanijekati HDZ. Ne bih bila predsjednica bez HDZ-a i svih ljudi koji su radili na kampanji', rekla je i dodala kako smatra da nije odnarođena.

Dodala je kako se sama godinama penjala po hijerarhiji, domaćoj i stranoj te upitala da ju zanima kako bi joj to HDZ pomogao da primjerice dobije Fullbrightovu nagradu za životno djelo.

Na pitanje o svojoj ranijoj izjavi u SAD-u kad je rekla da je bila djevojka rođena s 'krive strane 'željezne zavjese' premda je polovicom 1980-ih dovršila srednju školu i maturirala u Los Alamosu u Novom Meksiku, odgovorila je kako se tada moglo putovati s crvenom putovnicom, ali da je u Ameriku nije poslao Tito nego njezin otac.

'Nije mene Tito tada poslao u Ameriku, poslao me moj tata mesar koji je krvavo radio da bi zaradio za to. To što se moglo izaći, nije bilo tek tako, slučajno. Josip Broz je bio vrlo inteligentan čovjek i kad je vidio da Jugoslavija ekonomski propada, da će se uskoro javiti bunt naroda - onda je polako počeo popuštati', rekla je Grabar-Kitarović.