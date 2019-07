Kolinda Grabar Kitarović na udaru: 'Ta persona što se predsjednicom Hrvatske zove...'

Poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović ali i predsjednik Židovske zajednice u toj zemlji Jakob Finci te veleposlanik BiH pri Ujedinjenim narodima Sven Alkalaj u srijedu su se pridružili osudama izjave koju je izraelski list Jerusalem Post pripisao hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović da Bosnom i Hercegovinom dominira 'militantni islam'

'Ta persona što se predsjednicom Hrvatske zove, već je od prije poznata po svojim stavovima i pokušajima dehumanizacije muslimana. To je jedna dvolična osoba, koja po muslimanskim zemljama priča jednu priču, a u Izraelu i drugim zemljama - drugu. Radi se o političkom oportunistu i ništa više. To je najgora vrsta političara', izjavio je poglavar bosanskohercegovačkih muslimana kako ga citira portal radiosarajevo.ba.

Veleposlanik BiH pri UN-u Alkalaj koji se deklarira kao Židov na pisanje Jerusalem Posta regirao je posebnom izjavom dostavljenom bosanskohercegovačkim medijima u kojoj je tvrdnje o dominaciji radikalnog islama u BiH nazvao duboko uznemirujućima.

'Ako je točno preneseno, tvrdnje predsjednice su definitivno netočne i treba ih odbaciti kao takve', izjavio je Alkalaj dodajući da se hrvatskoj predsjednici 'ne može dopustiti da izmišlja neosnovane optužbe protiv svojih susjeda' pa tako ni protiv BiH koju je opisao kao 'prozapadnjačku i demokratsku državu'.

'Kao pripadnik židovske zajednice BiH koji trenutačno obnaša dužnost stalnog predstavnika Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim narodima u New Yorku, mogu osobno potvrditi neistinitost izjava hrvatske predsjednice o mojoj zemlji. Posebice je iritantno to što je iskoristila svoj službeni posjetu Izraelu a pogotovu u kontekstu holokausta kao mjesto i prigodu za svoje neistinite tvrdnje. Međunarodna zajednica ne bi trebala ostati nijema na iznošenje tih neistinitih izjava u pokušaju da se zamagle neprimjerene aktivnosti hrvatske vlade glede istinskog obračuna i odbacivanja mračne prošlosti Hrvatske, kao i odnosa prema hrvatskim manjinskim zajednicama', izjavio je Alkalaj koji je od 2007. do 2012. godine bio ministrom vanjskih poslova BiH. Nakon toga je potonuo u anonimnost a na prestižnu diplomatsku dužnost imenovan je ove godine na prijedlog predsjedatelja Predsjedništva BiH Željka Komšića.