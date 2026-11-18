Operativna akcija pod kodnim nazivom "Mozaik 2026" provodi se u suradnji EUROPOL-a te policija Hrvatske, Slovenije, BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a usmjerena je na otkrivanje i sprječavanje seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece putem interneta, odnosno kaznenih djela povezanih s dječjom pornografijom.

Na teritoriju entiteta Republike Srpske uhićene su četiri osobe a tereti ih se da su počinili kaznena djela iskorištavanje djece za pornografiju.