Četiri osobe uhićene su u Bosni i Hercegovini u sklopu međunarodne policijske operacije u koju je uključena i Hrvatska i čiji je cilj sprječavanje seksualne eksploatacije djece na internetu, potvrdili su u srijedu iz MUP-a Republike Srpske čiji su pripadnici i proveli uhićenja.
Operativna akcija pod kodnim nazivom "Mozaik 2026" provodi se u suradnji EUROPOL-a te policija Hrvatske, Slovenije, BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a usmjerena je na otkrivanje i sprječavanje seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece putem interneta, odnosno kaznenih djela povezanih s dječjom pornografijom.
Na teritoriju entiteta Republike Srpske uhićene su četiri osobe a tereti ih se da su počinili kaznena djela iskorištavanje djece za pornografiju.
Na temelju sudskih naloga provedene su racije na širem području Banje Luke i Bijeljine odnosno na pet lokacija koje koriste osumnjičeni i tamo su pronađeni i oduzeti mobilni telefoni, laptopi, USB stikovi, memorijske kartice, SIM kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s počinjenjem kaznenog djela.
Uhićene se za sada tereti da su posredstvom društvenih mreža objavljivali i razmjenjivali materijal seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece pri čemu su stupali u kontakt s djecom dostavljajući im fotografije i navodeći ih da načine materijal dječje pornografije, pojasnili su iz policije.