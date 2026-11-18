Iznad Hrvatske prolazi iznimno snažna zapadna zračna struja koja se proteže sve od Floride, a brzina vjetra na visinama većim od sedam kilometara premašuje 250 kilometara na sat. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je snimku koja prikazuje brzo kretanje oblaka i najavio nastavak dinamičnih vremenskih prilika.
‘Oblaci jure nebom. Iznimno jaka zapadna zračna struja, iznad 7 km visine, puše od Floride do Hrvatske s brzinom i preko 250 km/h’, objavio je DHMZ na društvenoj mreži X.
Meteorolozi su uz snimku prikazali i podatke o brzini vjetra na visini od devet kilometara. Izotahe, označene žutom i zelenom bojom, otkrivaju položaj snažne polarne zračne struje prema najnovijem izračunu Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF).
Njezina se prisutnost može uočiti i na podacima ponoćne radiosondaže iz zagrebačkog Maksimira, na visini koja odgovara atmosferskom tlaku od približno 300 hPa.
Takve atmosferske prilike prate i promjenu vremena u Hrvatskoj. Tijekom dana prevladavat će promjenljiva naoblaka, uz temperature više od prosjeka za ovo doba godine i povremene oborine.
Kiša i pljuskovi očekuju se ponajprije u prijepodnevnim satima na sjevernom Jadranu, u gorju i unutrašnjosti Dalmacije, dok će poslijepodne oborine biti izglednije na istoku zemlje. Lokalno je moguća i grmljavina.
Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, ponegdje jak, a u višim predjelima gorja mogući su i olujni udari. Na jugu Hrvatske očekuje se slabo do umjereno jugo.
Unatoč nestabilnostima, zadržat će se razmjerno toplo vrijeme, s najvišim dnevnim temperaturama uglavnom između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva. Meteorolozi DHMZ-a poručuju da nas očekuje ‘dinamično vrijeme’.