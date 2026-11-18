‘Oblaci jure nebom. Iznimno jaka zapadna zračna struja , iznad 7 km visine, puše od Floride do Hrvatske s brzinom i preko 250 km/h’, objavio je DHMZ na društvenoj mreži X.

Oblaci jure nebom. Iznimno jaka zapadna zračna struja, iznad 7 km visine, puše od Floride do Hrvatske s brzinom i preko 250 km/h. 1/2 https://t.co/zAzNh8xbsE

2/2 Brzina vjetra na 9 km visine (izotahe, žuto i zeleno) otkriva položaj jake polarne zračene struje (m/s) po svježem izračunu @ECMWF, a možete je vidjeti i na ponoćnoj radiosondaži iz Maksimira na visini oko 300 hPa: https://t.co/7Dt0w4rGuh Dinamično vrijeme je pred nama. https://t.co/lSJBICeX7L

Njezina se prisutnost može uočiti i na podacima ponoćne radiosondaže iz zagrebačkog Maksimira, na visini koja odgovara atmosferskom tlaku od približno 300 hPa.

Meteorolozi su uz snimku prikazali i podatke o brzini vjetra na visini od devet kilometara. Izotahe, označene žutom i zelenom bojom, otkrivaju položaj snažne polarne zračne struje prema najnovijem izračunu Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF).

Takve atmosferske prilike prate i promjenu vremena u Hrvatskoj. Tijekom dana prevladavat će promjenljiva naoblaka, uz temperature više od prosjeka za ovo doba godine i povremene oborine.

Kiša i pljuskovi očekuju se ponajprije u prijepodnevnim satima na sjevernom Jadranu, u gorju i unutrašnjosti Dalmacije, dok će poslijepodne oborine biti izglednije na istoku zemlje. Lokalno je moguća i grmljavina.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, ponegdje jak, a u višim predjelima gorja mogući su i olujni udari. Na jugu Hrvatske očekuje se slabo do umjereno jugo.

Unatoč nestabilnostima, zadržat će se razmjerno toplo vrijeme, s najvišim dnevnim temperaturama uglavnom između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva. Meteorolozi DHMZ-a poručuju da nas očekuje ‘dinamično vrijeme’.