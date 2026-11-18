Pitanje nestalih iz Domovinskog rata za Hrvatsku je najvažnije u odnosima sa Srbijom, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić tijekom Kolone sjećanja u Vukovaru. U razgovoru s reporterkom N1 Katarinom Plantak govorio je i o stradanju Vukovara, opremanju Hrvatske vojske te suradnji s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem.

Na pitanje o naoružavanju Srbije i očekivanjima od nove vlasti u Beogradu, Anušić je razgovor usmjerio na dokumente o nestalima, prenosi N1. ‘Mi se puno brinemo o tome što oni rade... Neka vrate dokumente o nestalima pa ćemo razgovarati. Srbija mora proći katarzu zbog zločinačkih politika. Sve drugo me ne zanima, zanima me što mi radimo’, rekao je. Nada se pomacima s novom srpskom vlašću, premda mu prvi signali daju malo razloga za optimizam. Čeka da se vlast izjasni o Domovinskom ratu, nestalima i počinjenim zločinima.

'Čekam da oni nešto kažu' ‘Nisam ni optimističan ni pesimističan, čekam da oni nešto kažu. Kad se izjasne o Domovinskom ratu, nestalima i svim zločinima koje su počinili, onda možemo razgovarati’, istaknuo je. Dodao je da je Hrvatska dosad pokazivala spremnost na suradnju. ‘Hrvatska je uvijek pružala ruku, surađivala i bila prijateljski nastrojena. Sve drugo ovisi o njima’, poručio je Anušić.

Kolona sjećanja, Vukovar 2026. Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL







+23 Kolona sjećanja, Vukovar 2026. Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL

‘Ne smijemo to nikada zaboraviti’ Govoreći o tome što za njega znači dolazak u Vukovar na obljetnicu pada grada, Anušić je rekao da su emocije iz godine u godinu sve snažnije. Prisjetio se koliko su branitelji 1991. bili slabije naoružani i koliko ih je bilo spremno položiti život. ‘S odmakom vremena dobivate potpuno drugačiju dimenziju onoga što se dogodilo 1991. Koliko je ljudi bilo spremno izgubiti život, koliko smo bili slabiji, manje naoružani, a ipak smo ih 1991. zaustavili, a 1995. i pobijedili’, rekao je. U Koloni sjećanja podsjetio je i na civile koje su nakon pada grada odveli na Ovčaru i ondje ubili.

Zoran Milanović, Andrej Plenković, Gordan Jandroković i ostatak političara u Vukovaru Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL







+9 Zoran Milanović, Andrej Plenković, Gordan Jandroković i ostatak političara u Vukovaru Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL