Pitanje nestalih iz Domovinskog rata za Hrvatsku je najvažnije u odnosima sa Srbijom, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić tijekom Kolone sjećanja u Vukovaru. U razgovoru s reporterkom N1 Katarinom Plantak govorio je i o stradanju Vukovara, opremanju Hrvatske vojske te suradnji s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem.
Na pitanje o naoružavanju Srbije i očekivanjima od nove vlasti u Beogradu, Anušić je razgovor usmjerio na dokumente o nestalima, prenosi N1.
‘Mi se puno brinemo o tome što oni rade... Neka vrate dokumente o nestalima pa ćemo razgovarati. Srbija mora proći katarzu zbog zločinačkih politika. Sve drugo me ne zanima, zanima me što mi radimo’, rekao je.
Nada se pomacima s novom srpskom vlašću, premda mu prvi signali daju malo razloga za optimizam. Čeka da se vlast izjasni o Domovinskom ratu, nestalima i počinjenim zločinima.
'Čekam da oni nešto kažu'
‘Nisam ni optimističan ni pesimističan, čekam da oni nešto kažu. Kad se izjasne o Domovinskom ratu, nestalima i svim zločinima koje su počinili, onda možemo razgovarati’, istaknuo je.
Dodao je da je Hrvatska dosad pokazivala spremnost na suradnju. ‘Hrvatska je uvijek pružala ruku, surađivala i bila prijateljski nastrojena. Sve drugo ovisi o njima’, poručio je Anušić.
‘Ne smijemo to nikada zaboraviti’
Govoreći o tome što za njega znači dolazak u Vukovar na obljetnicu pada grada, Anušić je rekao da su emocije iz godine u godinu sve snažnije. Prisjetio se koliko su branitelji 1991. bili slabije naoružani i koliko ih je bilo spremno položiti život.
‘S odmakom vremena dobivate potpuno drugačiju dimenziju onoga što se dogodilo 1991. Koliko je ljudi bilo spremno izgubiti život, koliko smo bili slabiji, manje naoružani, a ipak smo ih 1991. zaustavili, a 1995. i pobijedili’, rekao je.
U Koloni sjećanja podsjetio je i na civile koje su nakon pada grada odveli na Ovčaru i ondje ubili.
‘Ovom cestom su na Ovčaru odvedeni civili koji su pogubljeni. Ne smijemo to nikada zaboraviti. Hrvatskoj se nikada ne smije ponoviti ono što se dogodilo 90-ih. Moramo učiti iz povijesti, znati i čuvati sve to. Zato smo ovdje’, poručio je.
Najavio daljnje opremanje Hrvatske vojske
Današnje obrambene sposobnosti Hrvatske Anušić je usporedio s onima na početku Domovinskog rata. ‘Danas smo svjetlosnim godinama daleko od 1991. Da smo tada imali oružje koje imamo sada, ne bi se usudili ni krenuti na nas ili bi sve bilo gotovo za nekoliko sati’, rekao je.
Daljnje ulaganje u vojsku obrazložio je sigurnosnim prilikama u svijetu. ‘Vremena nisu dobra, izazovna su. Hrvatska se mora znati obraniti. Hrvatska vojska mora biti jamac sigurnosti državi i narodu. Nastavit ćemo je opremati, obučavati, naoružavati i čuvati ono što je teško stečeno 90-ih’, poručio je.
Na pitanje što bi u Hrvatskoj trebalo poboljšati, odgovorio je da prostora za napredak ima u brojnim područjima. ‘Može puno toga bolje. Činimo i radimo koliko znamo, možemo i umijemo’, rekao je. Dodao je da se radi na poboljšanju materijalnog položaja vojnika i većem uključivanju domaće vojne industrije u opremanje Hrvatske vojske.
S Milanovićem se slaže o ključnim strategijama
Anušić je rekao da s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem može surađivati u pitanjima obrane i nacionalne sigurnosti te da se slažu o ključnim strategijama.
‘Nije otežana komunikacija. Mi smo dvije različite političke opcije i to je to. U ključnim strategijama se slažemo i radimo na tome da bude kako treba. Bilo bi lakše i bolje da imamo suglasje’, rekao je.
Političke odluke, dodao je, utječu na stanje u Oružanim snagama, a nacionalna sigurnost mora biti iznad političkih razlika.
‘Ne treba strahovati za nacionalnu sigurnost, ona je jasna. To je iznad svih političkih opcija i ideala. Politika je samo alat. Naravno da političke odluke utječu i na stanje u Oružanim snagama, ali kada dođe do nacionalne sigurnosti, Hrvatska će svoje nacionalne interese zaštititi na svaki način’, poručio je Anušić.