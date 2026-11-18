Trumpa su dočekali crveni tepih, počasna vojna postrojba i prelet borbenih zrakoplova. BBC -jeva dopisnica iz Kine Laura Bicker opisala je doček kao ‘pomno režiran diplomatski trenutak .'

Nexta je objavila da je za to vrijeme netko drugi dočekao Putina. Ruski je diktator, umjesto toga, dočekan od strane Cai Qija, voditelja Glavnog ureda Centralnog komiteta Komunističke partije Kine.

Xi je podsjetio da su ga Trump i njegova supruga u rujnu također dočekali u zračnoj luci u SAD-u. Prema kineskoj državnoj agenciji Xinhua, Xi je najavio razgovore o odnosima dviju zemalja, suradnji u azijsko-pacifičkoj regiji i svjetskom poretku te poručio da želi ‘konstruktivan i strateški stabilan odnos utemeljen na poštovanju, pravednosti i ravnopravnosti’. Trump mu je zahvalio na osobnom dočeku.

Putin was elegantly humiliated in China Donald Trump arrived in Shenzhen for the APEC summit and was personally greeted by Chinese President Xi Jinping. But when Putin arrived, Xi apparently had more important things to attend to. The Russian dictator was instead welcomed by Cai Qi, head of the General Office of the Communist Party of China’s Central Committee. In other words, China’s main geopolitical rival received the highest-level reception, unlike its closest ally. This could be Beijing’s subtle way of signalling Russia’s subordinate position in its relationship with China. All attempts by Russian propagandists to portray Russia as an equal superpower alongside the US and China were undermined by a single gesture that showed Putin his place.

Trump je u Shenzhen stigao nakon 21-satnog boravka u Manili, gdje se na summitu ASEAN-a sastao s Narendrom Modijem, Sanae Takaichi i Anthonyjem Albaneseom . Potpisao je trgovinske sporazume s Tajlandom i Filipinima , no oba sadrže malo pojedinosti i konkretnih obveza.

‘Ovo je jedna od najdinamičnijih i najproduktivnijih regija na svijetu, s golemim potencijalom’, rekao je Trump na večeri s čelnicima zemalja jugoistočne Azije.

Sastanak bi se trebao održati u državnoj vili

Prema kineskom ministarstvu vanjskih poslova, pitanja svjetskog mira bit će među glavnim temama razgovora u četvrtak. Trojica čelnika trebala bi se sastati u državnoj vili Kylin, gdje su uoči susreta pojačane mjere sigurnosti.

Minseon Ku sa Sveučilišta DePaul smatra da izbor vile upućuje na susret na marginama summita APEC-a. ‘Xiju bi to odgovaralo jer Kina kao domaćin APEC-a želi da njegov summit bude glavni događaj i da ga trilateralni sastanak ne zasjeni’, rekla je za BBC.

Shaoyu Yuan sa Sveučilišta New York ističe da je vilu lako osigurati, a blizina zračne luke omogućila bi Trumpu da otputuje odmah nakon razgovora. Manje formalan prostor susretu, koji bi trebao trajati oko sat vremena, daje karakter radnog sastanka. ‘Što je manje ceremonije, to je manja i politička cijena ako sastanak ne donese konkretne rezultate’, rekao je Yuan.