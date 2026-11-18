Kineski predsjednik Xi Jinping osobno je dočekao Donalda Trumpa u zračnoj luci u Shenzhenu, uoči rijetkog trilateralnog sastanka s Vladimirom Putinom. Ruski predsjednik stigao je nekoliko sati prije Trumpa i nakon razgovora s Xijem ocijenio da vanjskopolitička strategija dviju zemalja daje rezultate.
Trumpa su dočekali crveni tepih, počasna vojna postrojba i prelet borbenih zrakoplova. BBC-jeva dopisnica iz Kine Laura Bicker opisala je doček kao ‘pomno režiran diplomatski trenutak.'
Xi je podsjetio da su ga Trump i njegova supruga u rujnu također dočekali u zračnoj luci u SAD-u. Prema kineskoj državnoj agenciji Xinhua, Xi je najavio razgovore o odnosima dviju zemalja, suradnji u azijsko-pacifičkoj regiji i svjetskom poretku te poručio da želi ‘konstruktivan i strateški stabilan odnos utemeljen na poštovanju, pravednosti i ravnopravnosti’. Trump mu je zahvalio na osobnom dočeku.
Nexta je objavila da je za to vrijeme netko drugi dočekao Putina. Ruski je diktator, umjesto toga, dočekan od strane Cai Qija, voditelja Glavnog ureda Centralnog komiteta Komunističke partije Kine.
Trump prije Kine potpisao dva trgovinska sporazuma
Trump je u Shenzhen stigao nakon 21-satnog boravka u Manili, gdje se na summitu ASEAN-a sastao s Narendrom Modijem, Sanae Takaichi i Anthonyjem Albaneseom. Potpisao je trgovinske sporazume s Tajlandom i Filipinima, no oba sadrže malo pojedinosti i konkretnih obveza.
‘Ovo je jedna od najdinamičnijih i najproduktivnijih regija na svijetu, s golemim potencijalom’, rekao je Trump na večeri s čelnicima zemalja jugoistočne Azije.
Sastanak bi se trebao održati u državnoj vili
Prema kineskom ministarstvu vanjskih poslova, pitanja svjetskog mira bit će među glavnim temama razgovora u četvrtak. Trojica čelnika trebala bi se sastati u državnoj vili Kylin, gdje su uoči susreta pojačane mjere sigurnosti.
Minseon Ku sa Sveučilišta DePaul smatra da izbor vile upućuje na susret na marginama summita APEC-a. ‘Xiju bi to odgovaralo jer Kina kao domaćin APEC-a želi da njegov summit bude glavni događaj i da ga trilateralni sastanak ne zasjeni’, rekla je za BBC.
Shaoyu Yuan sa Sveučilišta New York ističe da je vilu lako osigurati, a blizina zračne luke omogućila bi Trumpu da otputuje odmah nakon razgovora. Manje formalan prostor susretu, koji bi trebao trajati oko sat vremena, daje karakter radnog sastanka. ‘Što je manje ceremonije, to je manja i politička cijena ako sastanak ne donese konkretne rezultate’, rekao je Yuan.