'Gospodin i gospođa Smith' imaju političku kemiju, ali večeras je pobijedio - Milanović

I Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović pokazali su se u boljem izdanju nego na prošlom sučeljavanju, a ako se pita analitičare prevaga je u HRT-ovom sučeljavanju otišla na stranu bivšeg premijera

Druga debata između Zorana Milanovića i Kolinde Grabar Kitarović u drugom krugu izbora frcala je iskrama na temu poreza, vanjske politike, nacionalne sigurnosti, vadila su se stara članstva u nadzornim odborima, stari smsovi, prozivalo zbog loših rezultata Vlada i druženja sa optuženim i osuđenim osobama. 'Sučeljavanje je bilo kao da gledate domaću verziju filma 'Gospodin i gospođa Smith', samo bez oružja. On kao Brad Pitt, ona kao Angelina Jolie. Ovo je bilo ne samo televizično nego filmično. Na koncu ste imali osjećaj kao da gledate romatničnu komediju prepunu nadmudrivanja koja će na kraju završiti strastvenim zagrljajem. Nisam ovoliko emocija izmađu dvoje sudionika političkog života vidio od '90-tih. Stvarno postoji politička, i ne samo politička, kemija između njih dvoje. Prava je šteta što nemamo predsjednički par nego biralo ili predsjednika ili predsjednicu. Oni su sad već iz politike prešli u zabavu', prvi je dojam komentatora tportala, politologa Boška Picule.

U usporedbi s prvim sučeljavanjem prije nekoliko dana na RTL-u, Picula kaže da se na ovom na HRT-u vidjelo da su povukli neke pouke. 'Zoran Milanović je bio znatno smireniji i nije pokazivao verbalnu, pa ni gestikularnu agresiju. S druge strane Kolinda Grabar Kitarović bila znatno energičnija, ali s obzirom da je napravila nekoliko gafova kada je u pitanju funkcioniranje države, punjenja proračuna i vanjske politike nisam siguran da je večeras bila bolja nego prije dva dana. On je definitivno bio smireniji, koncentriraniji, a Grabar-kitarović je vjerojatno na valu dobrog dojma od prije dva dana ponovno počela griješiti', kazao je Picula za tportal. Iako je Grabar-kitarović napravila gaf vezan uz punjenje proračuna, Picula kaže da su oboje pokazali puno više deficita po pitanju vanjske politike. 'Bez obzira na višedesetljeno iskustvo u politici i diplomaciji, mi stvarno imamo situaciju da naši kadrovi koji su obrazovani u '90-tima kroz Ministarstvo vanjskih poslova i općenito diplomaciju, jako deficitirani. Ne razumiju temelj vanjske politike kao realizaciju nacionalnih interesa u međunarodnim odnosima, ne razumiju uopće kako se zemlja mora predstavljati u tom smislu da brani svoje nacionalne interese. Nešto što bi u slučaju obnašanja predsjedničke dužnosti bilo primarno, kod njih to djeluje kao nešto uzgred. Vanjsku politiku morate imati ne samo kao najsofisticiranije oružje nego pokazivati znanje i strast prema vanjskoj politici, a čini mi se da su oni puno više okrenuti domaćim prilikama i međusobnom nadmudrivanju', kaže Picula.

U tom smislu Milanović se, dodaje Picula, ponaša kao da nastavlja ulogu premijera i okrenut je područjima kojima se tada bavio. 'Potupno je legitimno imati svoj vrlo jasan stav prema političkim procesima i inozemnim političkim akterima, no vi kao prvi diplomat ste osoba koja sukreira vanjsku politiku i morate biti iznimno diplomatični. ako njemu možemo i zamjeriti taj nedostatak diplomatičnosti, s druge strane Grabar-Kitarović pokazuje nepoznavanje vanjske politike. Ona ne poznaje neke alemantarne stavke u funkcioniranju politike kao takve', kaže Picula i podsjeća na rečenicu predsjednice od prije dva dana kada je dala do znanja da joj politika nije primarna već je više sklona diplomaciji. 'No diplomacija je dio vanjske politike, a vanjska politika je dio politike. Ona je propustila zadnjih 5 godina biti poštovanji vanjsko-politički akter. Jedno je imidž o kojem ona govori, a drugo je politička težina, koju ona nema', kaže Picula. Grabar-Kitarović je u sučeljavanju odlično iskoristila što je prozivala Milanovića zbog neuspjeha njegove vlade, ali s druge strane on je premalo koristio njene personalne veze sa Ivom Sanaderom, Zdravkom Mamićem ili Milanom Bandićem. Iako im je cilj trebao biti da kroz sučeljavanje privuku one birače koji su još neopredjeljeni, Picula misli da u tome baš nisu bili uspješni. 'Kako se približavamo izbornom danu birači koju si bili za Kolindu Grabar Kitarović i zorana milanovića sve su čvršću su u odluci da ih podrže, a dio birača koji su glasali za ostale ili koji su ostali doma su sve zbunjeniji. Možda će neki od njih u posljednjem trenutku odlučiti hoće li izaći na izbore i u posljednjem dijelu posljednjeg trenutka odlučiti kome će dati svoj glas. Ako je išta dobro u ovoj lošoj kampanji i negativnom publicitetu koji se stvara oko oba kandidata je to što su izvukli puno emocija i strasti. Oni su najstrasveniji politički suparnici od '90.-te naovamo', zaključuje Picula.

Puhovski: Milanović je pobjednik debate, ali ne za puno Ako se pita političkog analitičara Žarka Puhovskog, pobjednik ove debate je Zoran Milanović. 'Zoran Milanović je bio znantno bolji nego na prvom sučeljavanju, Grabar-Kitarović se držala svog koncepta nepoljuljivosti i to može ostaviti dobar dojam kod onih koji površno slučaju. On je bio sadržajno bolji i bio manje agresivan iako je imao nekoliko manjih ispada. Ona nije odgovarala na većinu pitanja koja je on postavio. Istovremeno ni on se na neka od njenih pitanja nije namučio odgovarajući. Ovaj puta je njegova prednost očita ali daleko da bi bila dovoljna da se smatra da je stvar završena. Milanović je ovaj put pobjednik, ali ne za puno, ne za ocjenu 5.0', prokomentirao je za tportal Puhovski. 'Sadržajno nisu nijedno ni drugo rekli ništa novo, osim Milanovićevog inzistiranja na Leonu Suliću i Nadzornom odboru u kojem je sjedila Grabar-Kitarović. Ništa durgo novo se nije pokazalo. Optužili su opet bezuspješno jedno drugoga za državni udar. To je sad već prešlo u rutinu koja prijeti da postane dosadna. Ovaj put se Milanović bolje kontrolirao, ovaj put nije spomenuo HDZ, a na RTL-u ga je spomenuo osam puta. To ima smisla samo u stranačkoj borbi', kaže Puhovski. Napominje kako je Grabar-Kitarović govorila o Milanoviću kao o najgorem predsjedniku vlade, a da je Milanović spominjao Sanadera, no i Puhovski smatra da je Sanadera mogao i više spominjati. 'Ni u vanjskoj politici nisu rekli ništa novo, tako da mi se čini da nema sadržajno ničeg novog, osim što se on bolje kontrolirao, a ona je bila obučena u socijaldemokratske boje', kaže Puhovski, aludirajući na crveno odjelo koje je nosila Grabar-Kitarović. Ipak Puhovski izdvaja jednu rečenicu predsjednice u kojoj je ona govoreći da je Milanović sms-om 2015. pokušao udariti na njen ego, rekla da ona nema ego. 'Ego znači ja. To bi značilo da nema svoje ja u politici i da je to konačno priznala', kaže Puhovski.