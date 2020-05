'Trenutno je toliko dobro, da ne možemo vjerovati koliko je dobro u Hrvatskoj, kada se usporedimo s ostatkom svijeta', rekao je prof. dr. sc. Gordan Lauc gostujući u talk showu '1 na 1'

Osvrnuo se na situaciju na Braču gdje je naglo porastao broj novooboljelih i kaže da će uvijek biti malih, lokalnih žarišta zaraze, no ako ih na vrijeme otkrijemo, to nije problem. Korona je, kaže za HRT, pod kontrolom.

CGordan Lauc komentirao je cjepivo protiv koronavirusa. Pojasnio je kako će ono biti trajno rješenje na razini pandemije. Problem je što za dobro cjepivo treba vremena jer se ono daje zdravom čovjeku i potrebna je 100%-tna sigurnost da mu se neće učiniti šteta, a za to treba puno istraživanja. Procjenjuje da je za to potrebno 9 mjeseci do godinu dana - do njega nije lako doći.