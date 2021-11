Goleme gužve u Splitu: U jednom danu cijepi se jednako ljudi kao u cijelom prošlom tjednu

Golemi redovi stvorili su se u ponedjeljak ujutro u Splitu, na dvije lokacije na kojima se obavlja cijepljenje građana. Interes je drastično porastao, broj cijepljenih povećao se za nekoliko puta. Prema riječima ravnateljice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željke Karin, dvije trećine utrošenog cjepiva odnosi se na prvu dozu

'U prethodnom tjednu imali smo prosjek od oko 200 novocijepljenih građana u gradu Splitu, na području županije oko 250 dnevno. Samo u ponedjeljak do podneva u Spaladium areni cijepili smo oko 600 građana, a do kraja radnog vremena prijeći ćemo brojku od tisuću', kazala je Karin za tportal.

U jednoj od najslabije procijepljenih županija brojke ipak naglo rastu, a po mišljenju Karin za to je zaslužno naglo pogoršanje epidemiološke situacije i najava proširenja opsega korištenja covid-potvrda. Posebna gužva tijekom vikenda vladala je ispred Higijenskog zavoda: ondje je cjepivo primilo oko 1.500 građana, a još njih tristotinjak u dežurnoj ljekarni u trgovačkom centru 'City'.

Povećan je i broj timova pa ih u 'Spaladiumu' sada cijepi šest, a u Higijenskom zavodu četiri.

'Glavni punkt u areni danas radi do 15.30 sati, ali sutra i prekosutra radit će produženo. Ubuduće će utorkom i četvrtkom raditi cijelog dana, a uvodi se i cijepljenje subotom. Higijenski zavod otvoren je svakog dana do 18 sati, a dežurna ljekarna u trgovačkom centru radit će do zatvaranja. Svi koji se pojave u redu bit će cijepljeni, radit ćemo koliko treba', dodaje Karin za tportal.