Zagrepčanima dostupno čak osam novih punktova za cijepljenje. Cijepi se i u sedam ljekarni. Ovdje su detalji o vremenu i lokacijama

Zbog pojačanog interesa građana za cijepljenjem, sutra se u Zagrebu otvara novih osam cijepnih punktova. Uz njih se i dalje cijepi na Velesajmu te u sedam ljekarni

Grad Zagreb organizira osam novih punktova za cijepljenje, koji s radom kreću od utorka, 9. studenog. Radno vrijeme punktova je svakim radnim danom i vikendom od 14.00 do 20.00 sati.

Paralelno se cijepljenje i dalje odvija i na Velesajmu i to ponedjeljkom, srijedom, petkom, subotom i nedjeljom od 8.00 do 12.00 sati te utorkom i četvrtkom od 14.30 do 19.00 sati.

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR

Runjaninova 4

Lučko, Lučko 2 a

Šestine, Šestinska cesta 1