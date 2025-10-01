Glečer u Austriji otkrio tragove tajne operacije američkih špijuna u Drugom svjetskom ratu

Tada su trojica agenata – Fred Mayer iz Freiburga, Nizozemac Hans Wijnberg i Tirolac Franz Weber – s padobranima iskrcana na Sulztalferner. Mayer i Wijnberg bili su Židovi koji su ranije pobjegli u SAD dok je Weber dezertirao iz Wehrmachta , piše BR24.

Prema istraživanju austrijske povjesničarke i voditeljice Ötztalskih muzeja Edith Hessenberger , pronađeni predmeti gotovo sigurno pripadaju agentima iz američke obavještajne operacije Greenup . Ovu tajnu misiju provele su američke snage u veljači 1945. godine s ciljem prikupljanja informacija o kretanju i stanju njemačke vojske.

Jedan od najuspješnijih obavještajnih pothvata u Alpama

Istraživači vjeruju da su ostaci padobrana zapravo dijelovi opskrbnog materijala koji je s agentima bačen iz zrakoplova, a potom skriven u snijegu. 'Danas smo sto posto sigurni da su predmeti pripadali toj trojici muškaraca', istaknula je Hessenberger.

Povjesničar Peter Pirker s Instituta za suvremenu povijest u Innsbrucku navodi da su agenti preko radija slali informacije o željezničkom prometu, naoružanju i stanju njemačkih vojnih snaga u regiji. Njihov rad procjenjuje se kao jedan od najuspješnijih obavještajnih pothvata u Alpama tijekom Drugog svjetskog rata.

Tajni agent u srcu Wehrmachta

Osobito se istaknuo Fred Mayer jer se na terenu predstavljao kao ranjeni njemački časnik na oporavku. Na taj je način uspio ući u časnički kasino u Innsbrucku, pa čak i u tamošnje zrakoplovno postrojenje. Prema Pirkeru, Mayer je imao ključnu ulogu i u predaji Innsbrucka bez borbe.

Uoči kraja rata Gestapo ga je zarobio i brutalno mučio, no preživio je i nakon oslobođenja se vratio u Sjedinjene Države.

Ovo nije prvi put da otapanje ledenjaka u Alpama otkriva ostatke iz ratnog razdoblja, no nalazi povezani s obavještajnim operacijama izuzetno su rijetki. Stručnjaci najavljuju daljnja istraživanja lokacije u nadi da će pronaći dodatne predmete i potvrditi sve detalje misije Greenup.