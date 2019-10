Glavašević o Grabar Kitarović: Ništa. Prazan skup. Obična hrpa gluposti. Iza nje ostaje samo spaljena zemlja nakon pet godina

Dok je HDZ-ov Branko Bačić iz službene najave predsjedničke kandidature Kolinde Grabar Kitarović prepoznao 'entuzijazam, želju, volju, sposobnost i odgovornost predsjednice da odradi još jedan mandat', SDP-ov Gordan Maras 'navija' za Zorana Milanovića. Za bivšeg SDP-ovca, a sada nezavisnog Bojana Glavaševića Kolidna Grabar Kitarović je 'uvjerljivo najgora'

'Ništa. Prazan skup. Obična hrpa gluposti. Iza nje ostaje samo spaljena zemlja nakon pet godina. Od svih ljudi koji su najavili da se žele kandidirati Kolinda Grabar Kitarović je uvjerljivo najgora. Kod nje doslovno sve ne valja. Mislim da ta osoba zaista ima đon-obraz ako nakon pet godina svog vrlo selektivnog, oportunističkog domoljublja i podjela koje je izazivala u svom radu. Ona je najgora, najnepopularnija predsjednica u povijesti Hrvatske i iskreno se nadam da će građanke i građani adekvatno to honorirati na izborima', komentirao je za Večernji list Bojan Glavašević koji se ne planira uključiti ni u čiju kampanju.

'Naš kandidat je sigurno promjena u odnosu na predsjednicu RH, on je jedina alternativa, on bi znao reagirati i u situaciji Lovre Kuščevića, i Ivana Turudića, i kad imamo masu nepravdi zbog kojih ljudi iseljavaju. Kolinda Grabar - Kitarović na to ne reagira jer očekuje podršku HDZ-a koji je stvorio zemlju punu nepravde i nejednakosti. Birači imaju jasan izbor, ako se slažu s HDZ-om, glasat će za Kolindu Grabar - Kitarović, a ako žele promjenu glasat će za Milanovića', poručuje Maras.

Za HDZ-ova Branka Bačića nema dvojbe.

'Mi u HDZ-u Kolindi Grabar - Kitarović dajemo punu potporu za predsjedničku kandidaturu. Iz njenog današnjeg nastupa posebno sam prepoznao entuzijazam, želju, volju, sposobnost i odgovornost predsjednice da odradi još jedan mandat kao predsjednica RH. Složio bih se s njom da upravo u onom dijelu koje čine njene ustavne ovlasti, a to je međunarodna politika, sigurnost države, Hrvatska vojska i sigurnosne službe, nikada nije bila u takvoj poziciji', rekao je Bačić, piše Večernji list.