ODUZETI ZVUČNICI

Glasna glazba privukla policiju: Na području Koprivnice kažnjeno 10 osoba

I.K./Hina

25.08.2026 u 12:24

Neki od zvučnika koje je policija oduzela
Neki od zvučnika koje je policija oduzela Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU koprivničko-križevačka
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Želja za glasnom glazbom neke je stanovnike Koprivnice stajala zvučnika, novčane kazne, a pojedince i zatvora, doznaje se u koprivničko-križevačkoj policiji koja je od početka lipnja do 24. kolovoza evidentirala 12 slučajeva narušavanja javnog reda i mira preglasnom reprodukcijom glazbe.

Prema podacima Policijske uprave koprivničko-križevačke, u deset slučajeva protiv počinitelja je proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudom.

Najstrože su prošla dvojica prekršitelja kojima su izrečene bezuvjetne zatvorske kazne u trajanju od osam i 14 dana. Još šest osoba dobilo je uvjetne zatvorske kazne od pet do 21 dan, uz rokove kušnje od šest mjeseci ili godine dana.

Dvojica prekršitelja kažnjena su novčano, jedan s 339, a drugi s 829 eura.

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Osim kazni, preglasno ljetno slušanje glazbe za neke je završilo i rastankom od opreme. Sudovi su u većini postupaka prihvatili policijske prijedloge za oduzimanje predmeta kojima su prekršaji počinjeni pa je trajno oduzeto ukupno sedam prijenosnih zvučnika.

Policijska uprava koprivničko-križevačka najavila je da će nastaviti poduzimati mjere iz svoje nadležnosti.

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