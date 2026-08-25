Glasna glazba privukla policiju: Na području Koprivnice kažnjeno 10 osoba

Prema podacima Policijske uprave koprivničko-križevačke, u deset slučajeva protiv počinitelja je proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudom.

Najstrože su prošla dvojica prekršitelja kojima su izrečene bezuvjetne zatvorske kazne u trajanju od osam i 14 dana. Još šest osoba dobilo je uvjetne zatvorske kazne od pet do 21 dan, uz rokove kušnje od šest mjeseci ili godine dana.

Dvojica prekršitelja kažnjena su novčano, jedan s 339, a drugi s 829 eura.