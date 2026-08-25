DETALJI NAPADA

Brutalan sukob u Varaždinu: 17-godišnjak nogom u glavu udario mladića na tlu

L. F.

25.08.2026 u 11:59

Tučnjava u Varaždinu
Tučnjava u Varaždinu Izvor: Screenshot / Autor: Društvene mreže
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Varaždinska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad više osoba nakon sukoba koji se prošle subote oko 3 sata dogodio u Ulici Ivana Padovca u Varaždinu

Prema rezultatima policijske istrage, dvojica mladića u dobi od 20 i 18 godina najprije su verbalno i fizički napala četvoricu maloljetnika – dvojicu 16-godišnjaka i dvojicu 17-godišnjaka.

Tijekom naguravanja 20-godišnjak je pao na tlo, nakon čega ga je jedan od 17-godišnjaka, kako navodi policija, u namjeri da ga teško ozlijedi udario nogom u glavu.

Nakon udarca izgubio svijest

Dvadesetogodišnjak je nakon udarca izgubio svijest. Ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije prevezla ga je u Opću bolnicu Varaždin.

Težina njegovih ozljeda zasad nije kvalificirana.

Policija će 17-godišnjaka, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu zbog sumnje na pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

Prijave i protiv ostalih sudionika

Protiv svih ostalih sudionika događaja policija će nadležnom općinskom sudu podnijeti optužne prijedloge zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

O postupanju prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima policija će izvijestiti i nadležne područne urede Hrvatskog zavoda za socijalni rad, priopćila je Policijska uprava varaždinska.

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