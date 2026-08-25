ILEGALNA PRAKSA

Zatrpavao otpad u Velikoj Gorici: Policija ga uhvatila na djelu

I.K./Hina

25.08.2026 u 11:24

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
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Policija je u ponedjeljak kod Velike Gorice na djelu uhitila muškarca koji je u tlo zatrpavao veću količinu otpada, izvijestila je u utorak zagrebačka policija.

U policiji kažu da je nakon zaprimljene dojave o sumnjivim aktivnostima, policijska ophodnja izišla na teren i oko 11 sati u šumskom predjelu naselja Obrezina zatekla 29-godišnjeg muškarca koji zatrpava otpad.

Muškrac je odmah uhićen i pod nadzorom prevezen u službene prostorije.

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Nad osumnjičenim 29-godišnjakom u tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja, kao i točne količine te sastav ilegalno odbačenog otpada.

Za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom zakon predviđa kazne od godine dana zatvora ako je nedjelo počinjeno iz nehaja. Najveća kazna od pet godina prijeti kada se otpadom gospodari na način koji ozbiljno ugrožava ljude, životinje i biljke, odnosno kakvoću zraka, tla ili voda.

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