Zatrpavao otpad u Velikoj Gorici: Policija ga uhvatila na djelu

U policiji kažu da je nakon zaprimljene dojave o sumnjivim aktivnostima, policijska ophodnja izišla na teren i oko 11 sati u šumskom predjelu naselja Obrezina zatekla 29-godišnjeg muškarca koji zatrpava otpad.

Muškrac je odmah uhićen i pod nadzorom prevezen u službene prostorije.