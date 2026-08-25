Pune ruke posla: Nećete vjerovati što je sve pulska policija pobrojala ovom 'vozaču'

Nakon što su mu dali svjetlosne i zvučne znakove za zaustavljanje vozač je najprije povećao brzinu kretanja, a potom je zaustavio vozilo i počeo trčati. U ulici Viktora Cara Emina sustigle su ga policijske službenice te su radi sprječavanja bijega nad njim uporabile sredstva prisile.

Obavljenim provjerama utvrđeno je da 41-godišnjak nema vozačku dozvolu te je u prethodnom razdoblju vozio bez položenog vozačkog ispita, prikupivši tako 22 negativna prekršajna boda.

Zbog prikupljenih bodova, policijska postaja donijela je rješenje kojim mu se onemogućava polaganje vozačkog ispita do 2028. godine, no unatoč tome, muškarac je i dalje vozio i sudjelujovao u prometu. Zbog sumnje da je bio pod utjecajem alkohola i droga, policijske službenice ponudile su mu testiranja što je 41-godišnjak odbio.

Budući da je muškarac imao ozljede stare nekoliko dana za koje nije htio izjaviti kako su nastale prevezen je u pulsku bolnicu te će se nad njim naknadno provesti kriminalističko istraživanje.

Također je utvrđeno da su na automobilu koji je vozio nepripadajuće registarske pločice i istekla je prometna dozvola, čime je ostvario i obilježja kaznenog djela krivotvorenje isprave, izvijestila je policija koja je u vozilu pronašla plastični pištolj i sjekiru.

Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana te prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija će protiv 41-godišnjaka podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu. Predložit će izricanje kazne zatvora u trajanju od 120 dana i novčane kazne od 4900 eura te trajno oduzimanje vozila, kažu u istarskoj policiji.