Lažno ulagala u kriptovalute: Prevaranti 81-godišnjakinji skinuli preko 34 tisuće eura

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantima koji su 81-godišnjakinju oštetili u lažnom ulaganju u kriptovalute za više od 34.000 eura, izvijestili je policija u utorak.
Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantima koji su 81-godišnjakinju oštetili u lažnom ulaganju u kriptovalute za više od 34.000 eura, izvijestili je policija u utorak.
Žena je tijekom lipnja i srpnja ove godine putem interneta ulagala u kriptovalute.
Vođena lažnim prikazivanjem činjenica dovedena je u zabludu te je u trgovinu kriptovalutama uložila 34.400 eura, nakon čega su se lažni brokeri prestali javljati.
Ubrzo je 81-godišnjakinja shvatila da je prevarena i da je ostala bez uloženog novca, a u policiji ističu kako tragaju za nepoznatim počiniteljima.
Pozivaju građane da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama, da budu oprezni i ne uplaćuju novac dok nisu sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom komuniciraju. Ukoliko posumnjaju na prijevaru svaki takav način komunikacije trebaju prijaviti policiji.