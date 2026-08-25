TRAŽI IH POLICIJA

Lažno ulagala u kriptovalute: Prevaranti 81-godišnjakinji skinuli preko 34 tisuće eura

I.K./Hina

25.08.2026 u 11:02

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
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Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantima koji su 81-godišnjakinju oštetili u lažnom ulaganju u kriptovalute za više od 34.000 eura, izvijestili je policija u utorak.

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantima koji su 81-godišnjakinju oštetili u lažnom ulaganju u kriptovalute za više od 34.000 eura, izvijestili je policija u utorak.

Žena je tijekom lipnja i srpnja ove godine putem interneta ulagala u kriptovalute.

Vođena lažnim prikazivanjem činjenica dovedena je u zabludu te je u trgovinu kriptovalutama uložila 34.400 eura, nakon čega su se lažni brokeri prestali javljati.

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Ubrzo je 81-godišnjakinja shvatila da je prevarena i da je ostala bez uloženog novca, a u policiji ističu kako tragaju za nepoznatim počiniteljima.

Pozivaju građane da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama, da budu oprezni i ne uplaćuju novac dok nisu sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom komuniciraju. Ukoliko posumnjaju na prijevaru svaki takav način komunikacije trebaju prijaviti policiji.

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