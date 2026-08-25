Lažno ulagala u kriptovalute: Prevaranti 81-godišnjakinji skinuli preko 34 tisuće eura

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantima koji su 81-godišnjakinju oštetili u lažnom ulaganju u kriptovalute za više od 34.000 eura, izvijestili je policija u utorak.

Žena je tijekom lipnja i srpnja ove godine putem interneta ulagala u kriptovalute.

Vođena lažnim prikazivanjem činjenica dovedena je u zabludu te je u trgovinu kriptovalutama uložila 34.400 eura, nakon čega su se lažni brokeri prestali javljati.