Rusi granatirali drugi najveći ukrajinski grad: 32 osobe ozlijeđene

Ruski dronovi pogodili su stambene zgrade u ukrajinskome drugom najvećem gradu Harkivu pri čemu je ozlijeđeno 32 ljudi, među njima dvoje djece, izbili su požari, a deseci ljudi morali su napustiti svoje domove, rekli su regionalni dužnosnici.
Prema preliminarnim informacijama, ruske snage lansirale su 19 dronova na okruge Slobidski, Osnovjanski i Nemišljanski nakon ponoći, rekao je regionalni guverner Oleh Sinjehubov, dodajući da je šestero ozlijeđenih hospitalizirano.
Harkiv, oko 30 km od ruske granice, odbio je ruske snage u prvim tjednima ruske invazije u veljači 2022. i od tada je gotovo svakodnevno izložen napadima raketama i dronovima na stambene četvrti i infrastrukturu.
Sinjehubov je rekao da je 48 ljudi, uključujući troje djece, evakuirano iz stubišta višekatnice ispunjenog dimom te da je oštećeno najmanje 10 civilnih automobila, obližnja stambena kuća, garaže, krov ureda i supermarket.
Dron udario blizu bolnice
Fotografije koje je objavila ukrajinska Državna služba za hitne slučajeve pokazuju da su u napadu razneseni izlozi trgovina i stambene zgrade, a spasioci su vodili ozlijeđene stanovnike pored uništenih, još tinjajućih automobila i metala razasutog po pocrnjelom dvorištu.
Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov rekao je da je dron udario u blizini medicinske ustanove, ozlijedivši liječnika te oštetivši zgradu i obližnje automobile.
Obje strane negiraju da u ratu ciljaju civile, ali tisuće ih je od tada poginulo u gotovo četiri godine sukoba, velika većina njih Ukrajinci.
Eksplozije su u srijedu potresle i zapadnoukrajinske gradove Lavov i Ternopil, izvijestili su ukrajinski mediji i Reutersov svjedok, nakon što je ukrajinska vojska izvijestila o ruskim raketnim i napadima dronovima.
Napadi na energetsku infrastrukturu
"Rusija ponovno napada našu energetsku infrastrukturu", priopćilo je ukrajinsko ministarstvo energetike putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.
Ukrajinski državni mediji izvijestili su da je u Ternopilu pogođena višekatnica, dok je Reutersov svjedok izvijestio o prekidima struje u Lavovu tijekom napada.