Rusi granatirali drugi najveći ukrajinski grad: 32 osobe ozlijeđene

Prema preliminarnim informacijama, ruske snage lansirale su 19 dronova na okruge Slobidski, Osnovjanski i Nemišljanski nakon ponoći, rekao je regionalni guverner Oleh Sinjehubov , dodajući da je šestero ozlijeđenih hospitalizirano.

Sinjehubov je rekao da je 48 ljudi, uključujući troje djece, evakuirano iz stubišta višekatnice ispunjenog dimom te da je oštećeno najmanje 10 civilnih automobila, obližnja stambena kuća, garaže, krov ureda i supermarket.

Harkiv , oko 30 km od ruske granice, odbio je ruske snage u prvim tjednima ruske invazije u veljači 2022. i od tada je gotovo svakodnevno izložen napadima raketama i dronovima na stambene četvrti i infrastrukturu.

Dron udario blizu bolnice

Fotografije koje je objavila ukrajinska Državna služba za hitne slučajeve pokazuju da su u napadu razneseni izlozi trgovina i stambene zgrade, a spasioci su vodili ozlijeđene stanovnike pored uništenih, još tinjajućih automobila i metala razasutog po pocrnjelom dvorištu.

Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov rekao je da je dron udario u blizini medicinske ustanove, ozlijedivši liječnika te oštetivši zgradu i obližnje automobile.

Obje strane negiraju da u ratu ciljaju civile, ali tisuće ih je od tada poginulo u gotovo četiri godine sukoba, velika većina njih Ukrajinci.

Eksplozije su u srijedu potresle i zapadnoukrajinske gradove Lavov i Ternopil, izvijestili su ukrajinski mediji i Reutersov svjedok, nakon što je ukrajinska vojska izvijestila o ruskim raketnim i napadima dronovima.