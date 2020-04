Više od 30 tona težak vrh sjevernog tornja zagrebačke katedrale u petak je uspješno odrezan i spušten na zemlju. Operacija je tehnički bila vrlo zahtjevna akcija. Uključivala je postavljanje i detoniranje eksploziva. Kontroliranim eksplozijama vrh je u jednom trenutku odvojen od baze

'To je bilo združivanje, upravo što promovira zakon o domovinskoj sigurnosti. Vrlo studiozno smo pristupili rješavanju zadaće koju smo dobili. Napravili smo detaljan "skrining" zvonika, izradili elaborat i napravili matematičke izračune potrebe eksploziva. Nakon toga uzeli smo jedan kamen koji je pao sa zvonika i odnijeli na analizu i eksperimentirali s različitim vrstama eksploziva kako bi došli do spoznaje koja će to vrsta eksploziva biti najučinkovitija i ponašati u tome kamenu i na koje načine možemo odvojili nosive klinove s njihovog sidrišta koji su držali sam zvonik', objasnio je postupak djelovanja Kundid.

Brigadni general kaže kako je korištena stvarno mala količina eksploziva, 48 grama.

'Odlučili smo se za plastični eksploziv. Sve probe koje smo radili s eksplozivom radili smo s ciljem da imamo apsolutnu sigurnost da ćemo tu akciju odraditi na kirurški precizan način. Nije došlo do nikakvih dodatnih oštećenja. Sve je odrađeno precizno i temeljito', zaključio je Kundid.