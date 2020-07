Lista zastupnika s preferencijalnim glasovima se promijenila. Ovo su ljudi koji su upali u Sabor s najmanje i najviše glasova

Deseti saziv Hrvatskog sabora je konstituiran, 150 zastupnika položilo je prisegu i nakon što je dio izabranih zastupnika završio u izvršnoj vlasti, a dio odlučio ostati na dužnostima koje su nespojive sa saborskim mandatima, u sabornicu su utrčale rezerve s klupe pa se na taj način oformila nova lista zastupnika koji su dobili najviše i najmanje preferencijalnih glasova

Danima se potezalo pitanje treba li umjesto nje ući Robert Pauletić, kojeg je zaokružilo 3907 ljudi, međutim Zakon o izborima zastupnika i odluka saborskog Mandatno-imunitetnog povjerenstva bili su neumoljivi. Premda je dobio skoro 20 posto preferencijalnih glasova, odnosno 206 puta više nego Litre, Pauletić će Sabor gledati na TV-u, a Litre, kojeg hvali Tomašić, s 19 glasova ići će na izdašnu državnu plaću.

Na drugom mjestu je SDP-ovka Martina Grman Kizivat, koja je u Sabor ušla kao zamjena za bjelovarsko-bilogorskog župana Damira Bajsa. Iako je dobila šest puta više glasova od Milanovića Litre, ipak je riječ o skromnih 116 glasova. Na trećem mjestu smjestio se već spomenuti Nikša Vukas (132), čije je kvalitete spomenuo kolega Boško Picula baveći se u komentaru o besmislu modela 10-postotnog praga preferencijalnih glasova.

Među one koji su dobili manje od 200 glasova ulaze zamjena premijera Andreja Plenkovića, Ljubica Lukačić (152), Milan Vrkljan (157) iz Domovinskog pokreta i HDZ-ov Krunoslav Katičić (187). Listu 200 do 300 otvara Zvane Brumnić (223), bivši glavni tajnik SDP-a, slijedi ga HDZ-ov rezervni igrač Mario Kapulica (263), a listu do 300 okončava nezavisna rezerva međimurskog župana Matije Posavca Boška Ban Vlahek (284).

U top deset ušao je još Daniel Spajić, privatni poduzetnik kojeg je u 4. izbornoj jedinici zaokružilo okruglo 300 ljudi. On će u Sabor kao zamjena za Marija Radića iz Domovinskog pokreta. Manje od tisuću glasova dobilo je još dvadesetak zastupnika, među kojima su i potpredsjednici Sabora Željko Reiner (HDZ) s 547 glasova i Furio Radin (talijanska manjina) s 840.