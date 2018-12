Gdje s klincima za zimske praznike? Provjerite što im se nudi u metropoli, besplatno ili za 2500 kuna

Učenici danas slave zadnji dan škole uoči zimskih praznika koji će u najvećem dijelu Hrvatske potrajati puna tri tjedna, sve do početka nastave 14. siječnja. Izuzetak je Splitsko-dalmatinska županija, u kojoj je početak školske godine u rujnu bio odgođen za tjedan dana, pa je zimski odmor skraćen do 7. siječnja. Prazničke dane valja nekako ispuniti, a najviše organiziranih aktivnosti djeci se nudi u Zagrebu - od kratkih radionica do cjelodnevnih tjednih programa. Izdvojili smo neke od njih, u cjenovnom rangu od nula do čak 2500 tisuća kuna

Pojedine škole otvaraju svoja vrata učenicima i tijekom zimskog odmora, a ponude onih koje su se uspjele organizirati mogu se pronaći na njihovim internetskim stranicama. Primjerice, Osnovna škola Augusta Šenoe na Selskoj cesti najavljuje raznovrsne besplatne aktivnosti i radionice, poput posjeta muzeju, priprema za natjecanja iz nekoliko predmeta, sporta, filmoteke, robotike i radiokomunikacije. Besplatan je i program Odmorko u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba, koji radnim danima nudi cijeli niz sportskih aktivnosti uz stručni i pedagoški razvoj: plivanje, klizanje, hakl 3x3, kuglanje, streljaštvo, taekwondo, džudo, boks, skvoš, košarkaški kamp, mačevanje, bowling, dvoranski hokej, hapkido, školu preživljavanja u prirodi Zimska avantura i streljaštvo. Programi su namijenjeni učenicima osnovnih i srednjih škola, a ulaz je slobodan uz predočenje važeće iskaznice Hrvatskog školskog sportskog saveza za Grad Zagreb ili originalno ovjerenog zahtjeva za izradu iskaznice HŠSS-a.

Udruga Korak do znanosti organizira Zimski STEaM kamp za djecu od sedam do 12 godina u Gračanima, a program će se održavati u terminima 2.-4. siječnja (800 kuna) i 7.-11. siječnja (1200 kuna). Za tu cijenu nude se igra, istraživanje, učenje i zabava od 8 do 16 sati te tri cjelovita obroka - doručak, ručak i užina. Dječja znatiželja potiče se pomoću znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike; istraživat će se zvuk i zrak, Zemlja i njezin položaj u svemiru, Newtonovi zakoni, zračni top i znanstveni 'zečevi', zov prirode i zrakoplovi, kreirat će se i rješavati zagonetke, izrađivati modeli zupčanika te programirati robotski senzori. Boravak je u unutrašnjem prostoru, ali s mini izletima u prirodu, multimedijom i izradom mentalnih mapa.

MEDOSPORT ski škola u suradnji s Turističkom agencijom Izazov organizira Dječji ski kamp Krvavec od 26. do 29. prosinca po cijeni od 2450 kuna za školarce u dobi od šest do 14 godina u skupinama od osmero do desetero djece. Grupe su mješovite (djevojčice i dječaci zajedno), podijeljeni po godinama, a p​rogram provode profesori kineziologije i licencirani učitelji skijanja, članovi Hrvatskog zbora učitelja i trenera sportova na snijegu. U aranžman je uključen prijevoz iz Zagreba do skijališta u Sloveniji, četiri puna pansiona, ski pass, škola skijanja ili snowboarda s učiteljima na hrvatskom jeziku, užina te neograničeno čaj za vrijeme obroka, večernja animacija i pedagoška briga o djeci (0-24), putno i zdravstveno osiguranje i popust pri iznajmljivanju opreme.

iTrainer zimski LEGO kamp robotike i programiranja poziva roditelje da omoguće svojim osnovnoškolcima da kao dio tima dizajniraju, grade, programiraju i upravljaju svojim robotom. Grupe od maksimalno 14 polaznika vode iskusni treneri s ulogom da pruže dovoljno pažnje i podrške svakom djetetu te na taj način osiguraju svladavanje i usvajanje gradiva s lakoćom i veseljem. U ponudi je sedam dvodnevnih termina u siječnju po cijeni od 400 kuna u terminu 2.- 3. siječnja od 9 do 13 sati ili od 14 do 18 sati, 4.- 5. siječnja od 9 do 13 ili od 14 do 18 sati, 7.- 8. siječnja od 9 do 13 sati, 10.- 11. siječnja od 9 do 13 ili od 14 do 18 sati. LEGO programiranje i robotika temelje se na izvornim nastavnim programima koje LEGO koristi svuda u svijetu, uz robote LEGO Boost i Mindstorms EV3 te tablete Apple iPad.

Besplatna petodnevna Zimska pustolovina u Lici u ponudi je za mlade od 13 do 19 godina od 7. do 11. siječnja. Ovaj obećavajući program organizira hrvatska škola Outward Bound, neprofitna organizacija koja potiče mlade ljude da otkriju svoj potencijal, a članica je priznatog međunarodnog sustava školovanja Outward Bound International. U idiličnom ličkom selu Veliki Žitnik kraj Gospića mladi iz cijele Hrvatske sudjelovat će u zanimljivim programima iskustvenog učenja u prirodi bez tehnologije i kroz timske zadatke, grupni rad, izazove u prirodi (orijentacija, noćenje u prirodi, kuhanje na vatri) razvijati osobne i socijalne vještine te vještine snalaženja u prirodi. Udruga PRAKTIKUM nudi upoznavanje Zagreba iz nove perspektive, kroz program Zagreb, tak imam te rad!, također u terminu od 7. do 11. siječnja. Predviđene su, između ostalog, ture obilaska muzeja, šetnja i igra na Bundeku, kreativne i edukativne radionice pod stručnim vodstvom, vožnja javnim prijevozom i upoznavanje gradskih obilježja, ručak i međuobrok - po cijeni od 950 kuna za pet dana (cijena programa po danu iznosi 200 kn) od 8.30 do 16.30 sati.

Zimski kamp na Šalati i ove godine dočekuje djecu u programu Mali sportaši, za mališane u dobi od pet do 12 godina koji će se 'upoznati s novim sportskim, umjetničkim i drugim aktivnostima te razviti snažna i trajna prijateljstva'. Polaznike kroz program vode iskusni voditelji u omjeru jedan voditelj na desetero djece. Tijekom cjelodnevnog boravka za djecu je pripremljen nutricionistički selektiran ručak i voćna užina, a program se nudi u terminima od 2. do 4. siječnja (500 kuna) i od 7. do 11. siječnja (800 kuna) od 8.30 do 16.30 sati. Škola skijanja Žuti mačak ulazi u svoju 19. sezonu kao prva škola skijanja s vlastitim koridorom za edukaciju na Činovničkoj livadi na Sljemenu, s vlastitom mini žičarom, raznim rekvizitima za učenje te kućicom za odlaganje opreme. U grupama do 10 polaznika djeca u pauzi skijanja imaju ručak u restoranu. Program je u petodnevnim terminima 26.12.– 30.12. i 7.1. – 11.1. uz cijenu od 1590 kuna (ne uključuje ski kartu) i mogućnost najma opreme. U ponudi je i škola vikendom za školarce, u terminima 12. - 13. i 19. - 20. siječnja, po osnovnoj cijeni od 1540 kuna.

U programima s kraćim trajanjem, po nekoliko sati dnevno, izdvajaju se edukativno-kreativne radionice u Escape room centru na Zagrebačkom velesajmu u trajanju od četiri dana po tri sata. Program uključuje igre u tematskim sobama, kinoprojekcije i radionice na temu detektiva i svemira, interaktivne igre s game masterima na istu temu, svakodnevni topli obrok, voće, sokove i grickalice po cijeni od 1000 kuna. Termin održavanja je 7.-10. siječnja od 17 do 20 sati, a ukoliko se taj termin popuni, otvorit će se novi 2.-5. siječnja od 17 do 20 sati.