Gdje je pošlo po krivu? 'SDP je postao malograđanska stranka i sada dobiva male gradove'

Trebao je to biti novi zamah nakon što je predsjednik stranke postao Siniša Hajdaš Dončić i na krilima pobjede njihova kandidata Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima, no glavna je oporbena stranka doživjela veliko otrežnjenje na lokalnim izborima. Dogodilo im se ono što se činilo nemogućim - izgubili su i svoj lokalni simbol, 'crvenu utvrdu' Rijeku. Gdje je SDP pogriješio i na kome leži odgovornost za loše rezultate, analizirali smo s političkim analitičarem Žarkom Puhovskim

Gdje je SDP pogriješio? Je li odluka da se sve prepusti lokalnim organizacijama bila greška zbog koje su uslijedili ne baš bajni rezultati za SDP? Upravo suprotno, središnjica se upetljala u odluke na lokalnoj razini, kaže za tportal politički analitičar Žarko Puhovski. 'Najlošije su prošli u Zagrebu i Rijeci, gdje su oduzeli mogućnost lokalnim organizacijama da odlučuju i natjerali ih da se ponašaju drugačije. U Zagrebu su suspendirali de facto predsjednika lokalne organizacije i ostali bez kandidata te ostali drugorazredna stranka. U Rijeci su se umiješali u unutrašnje sukobe u lokalnoj organizaciji i doveli do toga da smo imali SDP 1 protiv SDP-a 2, i to naravno nije moglo dobro završiti. A u Splitu su podržali kandidata koji ima previše otvorenih slabih točaka da bi imao bilo kakvih šansi protiv Puljka, pa su došli u situaciju da budu četvrta stranka u tom gradu. Dakle oni u ovom trenutku ni u jednom od četiri velika grada nisu među prve tri stranke. U Zagrebu su se zapravo švercali preko Možemo do prve pozicije, a realno su vjerojatno iza Selak Raspudić i HDZ-a. To je upravo zbog intervencije iz centra. Propustili su šest mjeseci nakon parlamentarnih izbora raditi na rekonstrukciji lokalnih organizacija, što se najbolje pokazuje kao problem kada pogledate u kolikom broju gradova se SDP uopće nije kandidirao kao nacionalna stranka. To je po mom sudu najveći problem', analizira Puhovski.

SDP=HDZ? No problem je, daje naslutiti Puhovski, puno dublji od samih priprema za lokalne izbore. 'SDP je svjetonazorski drijemao na leđima Milanovićeve huliganske politike i s njom su dobro prošli jer je ta huliganska politika povezala desnicu i ljevicu. Oni su se u toj igri našli u situaciji da im raste rejting, a da ništa ne rade. Onda su u zadnji čas pokušali nekoliko organizacijskih intervencija u Rijeci, Zagrebu i Splitu i to nije dobro završilo. Ključan je problem, a to sam rekao već više puta - oni su se programski formirali kao malograđanska stranka i sad dobivaju male gradove. Oni nisu socijaldemokratska stranka i ne zastupaju nijednu približno radikalnu političku poziciju u bilo kojem sektoru. To dovodi do toga da zapravo njihova svađa s HDZ-om skriva činjenicu da su oni sve više slični HDZ-u, odnosno HDZ njima', kaže nam Puhovski.

'Još jedna smjena šefa SDP-a devastirala bi stranku' Siniša Hajdaš Dončić preuzeo je SDP u rujnu prošle godine. Ispred njega bile su pripreme za predsjedničke, a nakon toga i za lokalne izbore, no kako je prvi čovjek stranke, mnogi odgovornost za debakl u prvom krugu vide u njemu.



'On bi sigurno trebao biti pozvan na odgovornost, međutim mislim da u ovom trenutku SDP naprosto ne može izdržati još jedne izbore za predsjednika. To bi stranku do kraja devastiralo. S time treba pričekati još neko vrijeme i natjerati Hajdaša Dončića da se bavi organizacijom. On očito nema sposobnosti da se bavi programom i ideologijom, ali bi se bar mogao baviti organizacijom. On je to pokušao u ovih nekoliko tjedana prije izbora tako da je obilazio mjesta u kojima SDP već ima svoje organizacije. Ocijenio je da je prekasno i prekasno se sjetio ići tamo gdje ih nema i osnivati nove organizacije. To bi zapravo trebao biti glavni posao u narednom razdoblju. Ali za to trebate imati neku programsku privlačnost, a ja je ne vidim', smatra Puhovski.

Pula ključna za SDP-ovce Što se točno dogodilo, morat će nakon izbora detaljno analizirati i sami SDP-ovci. Jasno im je da Rijeku i Sisak ne mogu tako lako opravdati, no neslužbeno sada šalju poruke da nije sve tako crno. SDP je, reći će, u prvom krugu pobijedio u dobrom dijelu lokalnih sredina u kojima su bili na vlasti ili će to, nadaju se, odraditi u drugom krugu. U prvom krugu osvojili su i neka nova mjesta - njihov Igor Pleše postao je gradonačelnik Delnica, Nikola Drašković postao je načelnik Huma na Sutli, Davor Tetec načelnik Rasinje, a u Čakovcu imaju novu zamjenicu gradonačelnice Lanu Remar. Povećali su i broj županijskih vijećnika, hvale su u SDP-u. 'Njima je šansa da se izvuku iz potpunog neuspjeha to da dobiju Pulu. Ako to Grbin uspije, što je li-la. Ove županije u kojima idu u drugi krug zapravo su irelevantne osim HDZ-u, a možda sada i SDP-u. Sada se broje i županijski vijećnici, što je potpuno promašeno. A, recimo, ne broje se općinski, što je prekrasna statistika. Ali bitna stvar su, naravno, gradonačelnici i načelnici. Tu su oni svoju poziciju očuvali, ali tako da su izgubili dva bitna grada. I to teškim porazima, pogotovo u Sisku, gdje se to čak nije očekivalo. Možda bi ih Pula dijelom izvukla, ali u osnovi se radi o ozbiljnom neuspjehu, tim više što su očekivali da imaju šansu, i to s dobrim razlogom. Svugdje je tako u Europi jer između dva kruga parlamentarnih izbora vladajuće stranke gube na lokalnim izborima. A ovdje očito dobiva vladajuća stranka. To nije toliko zbog HDZ-ove briljantne strategije i taktike koliko zbog doista potpune nesposobnosti SDP-a, jer čak nisu uspjeli dogovoriti u nizu mjesta u Hrvatskoj, u kojima još postoje, da idu sa zajedničkim kandidatima s Možemo. Pa bi onda, recimo u Puli, već imali jako dobru poziciju. A u Zagrebu su se potpuno podredili Možemo - nemaju ni dogradonačelnika. To je naprosto sramota za veliku stranku koja je imala šansu nakon tih predsjedničkih izbora i mogla je nešto napraviti. Ali oni su se naprosto zakopali u to da čitaju u novinama i na portalima te gledaju na televiziji kako im raste rejting. I došli su do zaključka da najbolje da ništa ne rade nacionalno jer rejting tako i tako raste. To ne može ići beskonačno, a, uostalom, na lokalnim izborima to tako ne funkcionira', poručuje Puhovski.

