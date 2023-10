'Održavanje polovnih Rafalea iz godine u godinu bit će sve skuplje'

'S obzirom na to kakvo nam je sad ratno zrakoplovstvo, ovo je ogroman napredak. Ako ćemo gledati samo zaštitu zračnog prostora, onda je to velik napredak, ali ako ćemo gledati ukupno Oružane snage RH, to je samo mali segment. Ako stanemo samo na njihovoj nabavci i ako se više ništa ne bude ulagalo u Oružane snage, onda to neće imati velikog utjecaja. Oružane snage su kompleksan sustav u koji treba stalno ulagati', rekao je vojni analitičar Mario Galić u emisiji 'U mreži Prvog' na Hrvatskom radiju. Istaknuo je da se radi o polovnim avionima i da će njihovo održavanje iz godine u godinu biti sve složenije i skuplje.