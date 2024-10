Fuchs o slučaju problematičnog učenika: Ponašaju se kao da je nekakav kriminalac

Prema tvrdnjama roditelja, na nastavu danas, osim četvrtog razreda u kojemu je problematični učenik, nije došla većina ostalih učenika, no to nije bilo moguće provjeriti u ravnateljstvu jer nitko nije odgovarao na telefonske pozive. HRT pak piše da dvije trećine učenika nisu došle danas na nastavu, dakle njih oko 700.

Cijelu situaciju komentirao je i ministar Radovan Fuchs, prenosi N1.

'Nismo očekivali da će se nakon prvog dana škole stvoriti situacija kao da je to dijete nekakav kriminalac koji je ubio nekoga. Što da radimo? To dijete baciti u zatvor, to je osnovna škola, četvrti razred. Prihvaćamo da se on neadekvatno ponaša, on je dijete koje normalno sudjeluje u nastavi, inteligentno odgovara i shvaća nastavni proces, on ima nedolično ponašanje. Zbog toga je i odlučeno da ima asistenta', istaknuo je Fuchs.