Fuchs: 'Mogući punktovi za učenike u kontejnerima, a za maturante besplatna priprema'

Počelo je drugo polugodište. Nekima je značilo povratak u škole, nekima nastavak online nastave, a neki učenici i profesori još minimalno dva tjedna ne moraju razmišljati o nastavi u bilo kakvom obliku jer imaju druge brige - kako osigurati krov nad glavom. O svemu tome u Intervjuu tjedna Media servisa Andrea Barać je razgovarala s ministrom znanosti i obrazovanja Radovanom Fuchsom

Osim u Sisačko-moslavačkoj županiji, nijedna škola u Hrvatskoj nije izuzeta iz utvrđenog pravila da sa školama po A modelu kreću svi učenici razredne nastave i maturanti, a ostali online. Oni koji su došli u škole, ministar kaže da se nada da su svi odradili vježbu evakuacije u slučaju potresa. Na pitanje kada možemo očekivati povratak i učenika viših razreda na A model izvođenja nastave, odgovorio je:

”Nadamo se da ćemo se vratiti tom obliku čim prije. Ovo je sad jedna mjera opreza da idemo polagano, postupno. Naravno da smo to komunicirali s Nacionalnim stožerom. Brojke se popravljaju, no budimo i dalje odgovorni kakvi smo bili u zadnjih mjesec dana”.

Odluke i dalje na lokalnim razinama

Rekao je da se ni prijašnje odluke nisu donosile na nacionalnoj razini, pa tako neće ni odluka da se viši razredi vrate u škole. Sve će ovisiti o epidemiološkoj slici županija.

”To je imalo i ima još uvijek itekako opravdanja. Negdje gdje je situacija bitno boja, hajmo pustiti djecu u školu. Školske institucije se zadnje zatvaraju u ovakvim rigoroznim epidemiološkim mjerama, ali se jednako tako i prve olabavljuju i popuštaju u onom trenutku kad dolazi do relaksacija ovakvih mjera”, rekao je Radovan Fuchs za Media servis.

Na potresom pogođenom području od 58 obrazovnih objekata, u 17 je nastava odgođena na dva tjedna. Fuchs kaže da su djelatnici Ministarstva konstantno na terenu i da prate situaciju.

“I neke druge škole su sigurno mogle pristupiti eventualno online nastavi što se tiče tehničkih stvari, međutim imamo dodatno opterećenje, a to je da imamo na određeni način i problema s nastavnicima. Po zadnjim informacijama 222 nastavnika su otišla na neko drugo mjesto i oko 1.500 do 1.600 učenika”, rekao je.

Uvidom u stanje, je li realno očekivati da na tom području krene nastava za 14 dana?

”Što se tiče građevina, neke su stvari organizacijski već i postavljene u smislu da se pripremi princip koji je primijenjen u Zagrebu – da u jednoj školi budu dvije škole. To je moguće napraviti u dva tjedna, pogotovo u onim objektima koji su sigurni. Kad se nastavnici vrate i budu ponovno sposobni u punom smislu obavljati svoje dužnosti, škola će krenuti. Mislim da je za da dovoljno 14 dana”, kaže Fuchs.

Na opasku da će učenicima koji su, primjerice u kontejneru s još nekoliko članova obitelji, biti teško pratiti online nastavu, ministar je rekao:

”Naravno da je to problem, međutim mislim da je bolje da neko dijete i u kontejneru pohađa nastavu, koja sigurno nije one kvalitete kao uživo, kao što nije ni online nastava iste kvalitete. Ako već imamo ovakvu situaciju onda je puno bolje da i u takvim uvjetima pohađa školu, nego da uopće ne pohađa”.

Moraju prikupiti i podatke koliko je takvih učenika, a jedan od možebitnih planova je “da se eventualno postave punktovi, gdje bi onda možda više učenika moglo doći i to sve zavisi od toga gdje su oni locirani”.

Državna matura

Što se tiče državne mature, Fuchs tvrdi da su u kontaktu s NCVVO-om, da za sada sve ide po inicijalnom planu, no kaže da postoje i rezervni planovi, ali nije otkrio kakvi. Samo što se tiče maturanata na potresom pogođenom području kaže:

”Definitivno smo odlučili, to jest bit će pojačana potpora maturantima ili onima koji polažu državnu maturu iz ovih dijelova koji su zahvaćeni potresom, gdje je nastava odgođena i gdje će se određeni period nadoknađivati. Ministarstvo će osigurati i omogućiti besplatnu potporu dodatnih priprema”.

Najbolja varijanta financiranja primjerice seizmološke ili geološke službe i kapitalne opreme je preko EU fondova, tvrdi ministar koji je potom objasnio zašto prije deset godina u njegovom ranijem mandatu nisu stigli novi seizmografi i akcelerografi.

”Činjenica je da sam bio ministar prije deset godina, kada smo u varijanti rebalansa proračuna smanjili za 100 tisuća kuna financiranje Seizmološke službe, kao što smo smanjili sve ostale u Hrvatskoj s obzirom na to da je tada bila recesija. Dakle nije bila obustavljena nabavka instrumenata, nego jednostavno onaj dio novca koji je išao za pojedine korisnike”, rekao je.

Cijepljenje prosvjetara

Što se tiče cijepljenja prosvjetara protiv koronavirusa, kaže da nisu provodili anketu pa ne znaju koliki je interes, a sindikatima koji su apelirali da se uvrste u prioritetnu skupinu poručuje da su od početka u drugoj skupini i da nisu dobro pročitali plan cijepljenja. A Fuchsu slijedi uskoro i docjepljivanje.

”Svatko od nas je dobio kartončić na kojemu je pisalo kada se treba primiti druga doza cjepiva”.

Upitan hoće li i ministri zajedno pred kamerama, odgovorio je: ”Ne vjerujem, mislim da više nema potrebe”.

Sporna kuća župana Žinića

Osvrnuo se i na situaciju župana Ivu Žinića i 25 godina boravka u državnoj kući koju trenutno ne plaća i koju je naveo u imovinskoj kartici kao dar, što se ispostavilo netočnim.

”Sigurno da je dug period 25 godina. Koji put izlaze i nekakve dodatne čudne informacije. To sigurno nije nešto što je ugodno. Mislim da je dobar dio toga izašao van u svjetlu lokalnih izbora. On nije uzurpirao tu kući, on ju je dobio na korištenje. Do trenutka dok se ne raščisti situacija, teško je davati bilo kakve prognoze”.