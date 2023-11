Fred Matić neće u Vukovar: 'Preživio sam logore, ali da moram hodati iza Skeje...'

Matić kaže kako je uoči gostovanja slušao izlaganje premijera Plenkovića te da ima jedan savjet za njega. 'Neka skupi sva svoja sabrana djela govora i da to ljudima koji pate od nesanica jer zašto gutati tablete kada se može to slušati. Znate kako se zaspi, evo ja sam skoro zaspao stojeći, kao konj', rekao je na N1 .

'Nadam se da će proći bez dvije kolone. Dovoljna je jedna svinjarija koja je bila prije 10 godina. Kažem, 99 posto ljudi dolazi iskreno, pokloniti se poginulim braniteljima, pa i nama koji smo preživjeli. No onih jedan posto uvijek je glasnije jer ipak je predizborna godina. Tužan sam, ali to je realnost', naveo je.

Poručio je da je ono što Penava radi s obilježavanjem Dana sjećanja politizacija, ali i otkrio da on neće u subotu biti u Vukovaru.

'Moj želudac nije od inoksa, ja sam preživio svašta, i dvije kolone, i šatoraše, i plinske boce, i srpske logore, ali ovako nešto, da ja moram hodati iza Skeje koji će vikati ‘za dom’, a ja onda moram viknut ‘spremni’… Taj film neće gledati. Mnogi prijatelji su mi se javili da neće doći zbog ovakvih stvari. Penava je u pravu kada kaže da nam je netko ukrao Vukovar. Da, Vukovar je ukraden od branitelja', rekao je.

Dodao je da će upaliti svijeću u Bruxellesu. 'Cijeli tjedan se posebno osjećam, svake godine je tako. Često znam reći kad sam deprimiran ‘ma baš me briga’, no nije me baš briga. U meni već nekoliko dana kuha', napomenuo je.