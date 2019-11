Francuska pod pritiskom desnice postrožuje useljavanje

Francuska će ukloniti neke logore ilegalnih migranata, uvesti kvote za migrantske radnike i osim hitne pomoći onemogućiti novopridošlim tražiteljima azila pristup zdravstvenoj skrbi kako bi se pokazalo biračima da predsjednik Emmanuel Macron vodi računa o njihovoj zabrinutosti zbog useljavanja

"Želimo ponovno preuzeti kontrolu nad svojom imigracijskom politikom", rekao je novinarima premijer Edouard Philippe kojega je imenovao Macron nakon što je predstavio paket novim mjera.

"To znači da kad kažemo 'da' onda to stvarno znači da, a kada kažemo 'ne' onda to znači 'ne'", dodao je.

Ankete pokazuju imigracija muči birače i da diže rejting čelnici desnice Marie Le Pen koja će najvjerojatnije biti protukandidat Macronu na predsjedničkim izborima 2022.

Prema ispitivanjima javnog mnijenja ona je sve popularnija, dok popularnost Macrona, iako je još uvijek u vodstvu, pada.

Macronova centristička administracija dosad se odupirala pritisku desnice oko pitanja imigracije, djelomično zbog toga što njezini liberalni birači bilo kakve oštrije mjere doživljavaju kao ksenofobne.

Najavljujući nove mjere Francuska se priključuje drugim europskim državama poput Italije, Velike Britanije i Švedske koje su se oštrije postavile prema ilegalnim migrantima od izbijanja rata u Siriji 2011. koji je izazvao golemu migrantsku krizu diljem Europe i doveo do rasta popularnosti populističkih stranaka.

Francuska je u drugom kvartalu 2019. primila 28.575 zahtjeva za azilom ili 426 na milijun stanovnika, pokazuju podaci Eurostata.

To je iznad europskog prosjeka od 291 zahtjeva na milijun stanovnika i stavlja Francusku na osmo mjesto u Europi.

Francuska ima najveću muslimansku zajednicu u zapadnoj Europi i veliki dio useljenika dolazi iz muslimanskih zemalja.