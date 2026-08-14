Situacija je kaotična: Ljude evakuiraju i brodicama

Požar koji je u četvrtak navečer buknuo u Lokvi Rogoznici nastavio se širiti i nakon ponoći te se približio Omišu. Snažan vjetar dodatno otežava gašenje, a vatrena fronta prešla je preko brda iznad Nemire
Situacija u Omišu postaje sve napetija. Gradom neprestano prolaze vozila žurnih službi, dok dio turista pokušava napustiti područje, stvarajući velike gužve na prometnicama.
Istodovremeno traje evakuacija stanovnika i turista iz najugroženijih područja morskim putem. Brodice Lučke kapetanije prevoze ljude prema omiškoj luci, kamo pristižu nakon što napuste područja kojima se približava požar, javlja Dalmatinski portal.
Vatrogasne snage i dalje se bore s vatrom, no snažni udari vjetra otežavaju njihovo djelovanje i pogoduju daljnjem širenju požara.