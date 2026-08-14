dalmacija u plamenu

Situacija je kaotična: Ljude evakuiraju i brodicama

I.V.

14.08.2026 u 02:20

Evakuacija ljudi brodicama
Evakuacija ljudi brodicama Izvor: Screenshot / Autor: Dalmatinski portal, Veljko Martinović
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Požar koji je u četvrtak navečer buknuo u Lokvi Rogoznici nastavio se širiti i nakon ponoći te se približio Omišu. Snažan vjetar dodatno otežava gašenje, a vatrena fronta prešla je preko brda iznad Nemire

Situacija u Omišu postaje sve napetija. Gradom neprestano prolaze vozila žurnih službi, dok dio turista pokušava napustiti područje, stvarajući velike gužve na prometnicama.

Istodovremeno traje evakuacija stanovnika i turista iz najugroženijih područja morskim putem. Brodice Lučke kapetanije prevoze ljude prema omiškoj luci, kamo pristižu nakon što napuste područja kojima se približava požar, javlja Dalmatinski portal.

Vatrogasne snage i dalje se bore s vatrom, no snažni udari vjetra otežavaju njihovo djelovanje i pogoduju daljnjem širenju požara.

Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
    +41
Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
mještani brane domove

mještani brane domove

Vlasnik kafića kod kojeg je planuo požar: 'Žena mi je vidjela kako je sve počelo'
nezapamćena katastrofa

nezapamćena katastrofa

FOTO Pogledajte apokaliptične scene u Medićima
stihija se širi

stihija se širi

FOTO Stižu nove fotografije iz Lokve Rogoznice: Prizori su jezivi

najpopularnije

Još vijesti