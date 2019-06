[FOTO/VIDEO] Velika promjena vremena: Tuča pogodila Zagorje, u Zagrebu lijevala kiša

Grmljavinsko nevrijeme praćeno jakom kišom, vjetrom, a ponegdje i tučom stiglo je poslijepodne iz Slovenije u Hrvatsku. Zahvatilo je Zagorje, a zatim i velik dio središnje Hrvatske. Prema prognozama, nestabilno vrijeme očekuje se i sutra.

Sunčanije i uglavnom suho zadržat će se na jugu, a do večeri i na krajnjem istoku.

Sutra će u unutrašnjosti biti također promjenljivo, s povremenom kišom i lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Grmljavinsko nevrijeme s tučom moguće još u noći i ujutro uglavnom u središnjim i istočnim područjima. Na Jadranu sunčanije, no uz jači razvoj oblaka, moguć je još poneki grmljavinski pljusak. Uglavnom suho moglo bi se zadržati na krajnjem jugu.

Vjetar će biti većinom slab, mjestimice umjeren sjeverni. Na Jadranu će zapuhati umjerena bura i sjeverozapadnjak, a na krajnjem će jugu puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će od 14 do 19, na moru od 20 do 23, a najviša dnevna od 25 do 31 °C, u gorju malo niža, javlja DHMZ.

Idući tjedan, međutim, velik dio zapadne Europe očekuje toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva Celzijevih.