Danas pretežno sunčano ali nestabilno, pogledajte gdje nam prijete pljuskovi i grmljavina

U Hrvatskoj će u petak biti pretežno sunčano, no ne i sasvim stabilno vrijeme, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske (DHMZ). U unutrašnjosti će od sredine dana, uz lokalno jači razvoj oblaka, biti pljuskova i grmljavine, ponajprije u sjevernim i istočnim predjelima. Vjetar će biti slab, uz obalu do umjeren jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 28 i 32 Celzijeva stupnja.

U subotu, Zagrepčane čeka promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, češće poslijepodne i navečer kada lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 21, a najviša dnevna oko 28 °C.

Pretežno sunčano, od sredine dana uz jači dnevni razvoj oblaka bit će lokalnih pljuskova i grmljavine. Ujutro je uz rijeke i po kotlinama moguća mjestimična magla. Vjetar slab, u prvom dijelu dana i umjeren sjeverozapadni, a uz lokalne nestabilnosti vjetar će prolazno biti i pojačan. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 20, a najviša dnevna od 30 do 33 °C.

U većini krajeva u subotu bit će promjenljivo oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima praćenim grmljavinom koji će osobito kasno poslijepodne i navečer mjestimice biti izraženiji. Lokalno je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme. U Dalmaciji će veći dio dana prevladavati sunčano. Vjetar većinom slab, a na Jadranu će poslijepodne jačati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu oko 22, a najviša dnevna između 26 i 30 °C.

Središnja Hrvatska

Prevladavat će sunčano, no ne i posve stabilno. Uz povećanu će naoblaku, osobito kasno poslijepodne i navečer, biti lokalnih pljuskova i grmljavine, ponajprije uz granicu sa Slovenijom, a poneki pljusak moguć je već i u prijepodnevnim satima na sjeveru Hrvatske. Vjetar uglavnom slab, a uz nestabilnosti kratkotrajno i pojačan. Najniža temperatura zraka do 15 do 19, a najviša dnevna između 28 i 30 °C.

Gorski kotar i Lika

Pretežno sunčano. Ujutro je po kotlinama moguća kratkotrajna magla, a poslijepodne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, u višim predjelima i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna između 25 i 28 °C.