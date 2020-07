[FOTO/VIDEO] Bandić u poplavljenom Zagrebu: 'Ovakva kiša se ne može predvidjeti. Ja kišu, nažalost, ne mogu popiti'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić stigao je u Miramarsku ulicu gdje je došao nadgledati radove nadležnih službi nakon noćašnjeg nevremena u Zagrebu

'Ugašen je jedan mladi život na intervenciji, izražavamo iskrenu sućut obitelji. Sutra ćemo ih posjetiti. Danas ćemo ih pustiti. Lako za sve ostalo, no ugasio se jedan život', rekao je Bandić osvrćući se na smrt vatrogasca koji je preminuo na intervenciji tijekom nevremena.

'Dogodila se ta obilna kiša, infrastruktura to nije mogla probaviti. Treba sve još više čistiti, ali tu količinu vode nije moglo progutati. Vatrogasci su imali više od 200 intervencija. Pomoći ćemo ljudima i izaći u susret, Grad će pomoći. Neka građani ne brinu', rekao je Bandić, prenosi Dnevnik.hr.

'Proljetni i ljetni pljuskovi su normalna pojava, ali više od 80 litara po metru četvornom, to ne možemo predvidjeti. Ja ne mogu popiti kišu. Dogodi se, to se sljedećih 10 godina više neće dogoditi. To jednostavno nije moglo progutati', dodao je.

'Očito smo se Bogu nešto zamjerili. Potres, COVID, ova kiša. Ja samo razmišljam o ovoj obitelji', rekao je Bandić koji je ranije danas u obilasku poplavljene Miramarske komentirao kako 'da nije ovaj čovjek poginuo, to bi zaboravili za 24 sata'.