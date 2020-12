[FOTO/VIDEO] Marihuana po UN-u više nije opojna droga, zbog korone je u Hrvatskoj ima manje nego ranije, ali naš vodeći stručnjak Dubravko Klarić upozorava: Hrvati sve više švercaju po svijetu

Istovremeno s odlukom Komisije Ujedinjenih naroda za opojne droge (CND) o uklanjanju kanabisa i smole kanabisa s UN-ovog popisa najopasnijih droga, što bi moglo olakšati istraživanja korištenja marihuane u medicinske svrhe, naš ponajbolji i najiskusniji poznavatelj zloporaba droga Dubravko Klarić predstavio je svoju novu knjigu 'Marihuana na cesti i u medicini' u izdanju udruge Znanje daje sigurnost, u kojoj na stručan način analizira svu aktualnu problematiku vezanu uz tu biljku. UN-ova odluka, koju su pobornici marihuane proglasili povijesnom, i objavljivanje zadnje u nizu knjige savjetnika u Uredu za suzbijanje zloporabe droge Vlade RH te člana Međunarodnog udruženja za suzbijanje droga (I.D.E.A.) bila je odlična prilika da s Klarićem 'pretresemo' najvažnija pitanja o marihuani, koja bi mogla unijeti zakonski prihvaćen nov pristup u liječenju, ali i koja godišnje s ostalim drogama samo u Hrvatskoj načini štete u iznosu od dvije milijarde kuna

Iako su međunarodne konvencije, protokoli i izmjene pratili određene aktualne trendove u kontekstu zlouporabe droga na globalnom planu, radilo se o ponudi ili potražnji, uvijek postoji mogućnost preporuka i odluka, pa čak i potreba za izmjene. Kao predstojnik Vladina Ureda za suzbijanje zloporabe droge, dao sam 2009. godine inicijativu za izmjenu Zakona o suzbijanju zlouporabe droge i to na način da se uz riječ droga makne pridjev opojno, što je prihvaćeno i preuzeto u zakonskim aktima. O tome sam razgovarao i na konferencijama Međunarodnog odbora za kontrolu narkotika (INCB) u Beču pa sam predložio da izraz narkotičke droge nije odgovarajući jer nije svaka droga narkotička, međutim do danas nije bilo promjena. Bez obzira na to, mislim da ovaj potez Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i CND-a ima svoj smisao kako u znanstvenom, zakonskom, tako i praktičnom smislu.

No spomenuo bih ovdje činjenicu, a to je da prema Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja 'Ivan Vučetić' u MUP-a RH, u kojem se detaljno analizira zaplijenjena droga, marihuana koja se danas pojavljuje u zlouporabi često doseže koncentraciju THC -a i preko 30 posto, što je komparativno gledajući prema onoj koja se ranije pojavljivala višestruko veće, samim time ona je opasnija i opakija za konzumente. To nije više onaj isti joint otprije tridesetak godina i ranije, već puno jača droga koja je u svakom slučaju vrlo rizična. Bez obzira na izmjene, zlouporabe će sigurno biti, tako da vezano uz državni nadzor treba biti oprezan, radilo se o bilo kojem obliku manipulacije marihuanom.

Marihuana u kompleksnoj poziciji

Vaša nedavno objavljena knjiga 'Marihuana na cesti i u medicini' tematski obrađuje današnje trendove zlouporabe marihuane, ali i mogućnost medicinske primjene te biljke. Čini se kako je sve više zagovornika medicinske primjene marihuane. Legaliziranje marihuane u medicinske svrhe otvara sve više javnih diskusija. U kojoj mjeri diskusije na znanstvenoj i stručnoj razini pomažu u njezinu sve širem prihvaćanju?