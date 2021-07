[FOTO] S maskama u duginim bojama, tisuće se okupile na berlinskoj gay paradi

Zabrana točenja alkohola i strogo osiguranje nisu uspjele zaustaviti slavljeničku atmosferu u središtu Berlina u subotu, dok su se tisuće ljudi okupile na Povorci ponosa kako bi podržale prava gay osoba.

U duhu pandemije, većina učesnika nosila je maske na kojima su bile iscrtane dugine boje. Organizatori su iznova putem zvučnika podsjećali ljude da prekriju nos i usta te da drže razmak.

Organizatori su unaprijed najavili da će ovogodišnji događaj više nalikovati na prosvjedni mimohod, nego na veliki ulični tulum s paradom, kao prethodnih godina. No to nije značilo da je raspoloženje tmurno, s obzirom na to da je tehno bas i dalje odzvanjao s nekoliko kamiona.