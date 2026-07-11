VIDEO Prva snimka nove velike biciklističke trase u Zagrebu

Frekventan biciklistički pravac u Zagrebu sada je dobio novu stazu u Ulici grada Vukovara, a radovi se nastavljaju prema zapadu do Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog
Dovršena je prva dionica dvosmjerne biciklističke staze u Ulici grada Vukovara, i to od Držićeve avenije do Strojarske ulice. Riječ je o radovima koji su započeli početkom svibnja proširenjem sjevernog nogostupa na dionici dugoj 1200 metara.
Sindikat biciklista na Facebooku je objavio videozapis u kojemu prolaze dovršenom stazom te su naveli da se radovi nastavljaju prema zapadu do Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.
'Riječ je o jednom od najfrekventnijih biciklističkih pravaca u gradu, kojim svakodnevno prolazi više tisuća korisnika. Početkom nove školske godine građani će se ovom dionicom kretati znatno sigurnije i ugodnije jer ćemo imati jasno definirane i fizički odvojene površine za bicikliste i pješake, što će dodatno smanjiti međusobno ometanje', istaknuo je uoči početka radova Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.
Ukupno, staza bi na kraju trebala biti proširena na pet i pol metara, pri čemu biciklistička staza zauzima tri metra, a projekt uključuje i uređenje zelenih pojaseva s drvoredima, koji će služiti kao zaštitna zona između kolnika i biciklističke staze te razdvajati pješake i bicikliste.
Ranije su iz Grada napomenuli da ulažu u biciklističku infrastrukturu, držeći da je bicikl održivi oblik prijevoza.