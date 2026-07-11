VIDEO Prva snimka nove velike biciklističke trase u Zagrebu

Dovršena je prva dionica dvosmjerne biciklističke staze u Ulici grada Vukovara , i to od Držićeve avenije do Strojarske ulice. Riječ je o radovima koji su započeli početkom svibnja proširenjem sjevernog nogostupa na dionici dugoj 1200 metara .

Sindikat biciklista na Facebooku je objavio videozapis u kojemu prolaze dovršenom stazom te su naveli da se radovi nastavljaju prema zapadu do Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

'Riječ je o jednom od najfrekventnijih biciklističkih pravaca u gradu, kojim svakodnevno prolazi više tisuća korisnika. Početkom nove školske godine građani će se ovom dionicom kretati znatno sigurnije i ugodnije jer ćemo imati jasno definirane i fizički odvojene površine za bicikliste i pješake, što će dodatno smanjiti međusobno ometanje', istaknuo je uoči početka radova Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.