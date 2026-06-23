FOTO Pogledajte kako izgledaju obnovljene Schlosserove stube: Plaćene su 1,7 milijuna eura

Naveo je da je bilo potrebno usklađivanje s podzemnom infrastrukturom u blizini te da je ključno bilo obnoviti stubište bez promjene gabarita, kako bi vizualno i identitetski izgledalo kao prije. Uklonjeni su svi dotrajali elementi konstrukcije, uključujući stube, podeste, pergolu, rasvjetu, klupe i rukohvate.

Tomašević je rekao kako je obnova stuba bila zahtjevan projekt zbog zaštićene povijesne jezgre grada te da je trajala dulje nego što je planirano. "Kada se radi rekonstrukcija, tek kad otvorite gradilište vidite što se ispod zapravo krije i onda nekada ti radovi i duže traju", rekao je gradonačelnik.

Predstavnik izvođača radova, tvrtke Teh Gradnja, Ilija Beara rekao je da je zahvat bio složeniji nego što se na prvi pogled činilo. "Zidovi koji idu uz stepenice s jedne i druge strane bili su u užasno lošem stanju, konstruktivno uopće nisu imali nikakvu funkciju", rekao je Beara, dodavši da je nad radovima bila i kontrola Gradskog zavoda za zaštitu spomenika. Kao novitet istaknuo je da su stepenice prije bile obložene kulirom, a sada su izrađene u masi kulira, pa se površinski sloj neće morati mijenjati kako se troši.

Najavio je i nastavak ulaganja u rekonstrukciju ostalih zagrebačkih stubišta, uključujući istočno šetalište, Zakmardijeve i Tomićeve stube, nakon već dovršene obnove zapadnog Strossmayerovog šetališta.

Tomašević je najavio da slijedi obnova Trga svibanjskih žrtava na kojem se stube nalaze, za koju je projektna dokumentacija već pripremljena. Istaknuo je da će stube ostati u funkciji i tijekom obnove trga.

Promet i istraživanje o ZET-u

Na konferenciji za medije Tomašević je komentirao i rezultate istraživanja o javnom prijevozu prema kojem 85 posto građana ističe pridržavanje voznog reda kao razlog koji bi ih potaknuo na češće korištenje javnog prijevoza. "Pokazalo se da bi puno građana više koristilo javni prijevoz kad bi on bio brži i pouzdaniji", rekao je gradonačelnik.

Istaknuo je kako istraživanje pokazuje da 83 posto građana podržava strože kažnjavanje vozača koji krše žute trake namijenjene tramvajima, čime se tramvaji usporavaju, a 68 posto ispitanika smatra da bi javni prijevoz na semaforima trebao imati prioritet pred drugim vrstama prometa. "U svakom tramvaju je preko sto ljudi, a u svakom autu malo više od jednog čovjeka", rekao je Tomašević, dodavši kako vjeruje "da će u novom zakonu te kazne biti veće."

Podsjetio je i da ZET nastavlja obnovu voznog parka, gdje je do sada stiglo više od 25 novih tramvaja proizvođača Končar, dok je još 15 u nabavi, a grad je u procesu nabave dodatnih 20 dugih tramvaja.

Grad razmatra besplatne bazene zbog vrućine

Vezano za nadolazeći toplinski val, gradonačelnik je rekao kako grad razmatra da, kao i prošle godine, ovog vikenda učini gradske bazene besplatnima za građane. Na pitanje o mjerama poput onih u Francuskoj, gdje su zabranjena javna okupljanja i konzumacija alkohola zbog vrućine, rekao je da takve mjere nije razmatrao.

Naveo je da za radnike na otvorenom u gradskim poduzećima i kod izvođača radova vrijede standardi zaštite na radu te da se u takvim uvjetima organiziraju češće pauze za hidratizaciju. "Posljedice klimatskih promjena bit će sve jače i jače", upozorio je Tomašević, dodavši da će toplinski valovi u budućnosti biti sve češći i intenzivniji.

Tomašević je objasnio i javno savjetovanje o ograničavanju upotrebe jednokratne plastike na javnim događanjima u organizaciji grada ili uz dozvolu grada. Rekao je da se o tome ranije razgovaralo s predstavnicima industrije koja organizira događanja te da je cilj zamijeniti jednokratnu plastiku ekološkim alternativama.

Mjera bi, prema planu, trebala stupiti na snagu od siječnja 2027., ali je rekao da bi se taj rok mogao i pomaknuti ovisno o ishodu javnog savjetovanja.

Pomoć za oštećene grobove na Mirogoju i pitanje blokovskog parkiranja

Na kritike Gradskog HSLS-a da je iznos do 3.000 eura za pomoć građanima za štetu na grobovima nedovoljan u odnosu na stvarne troškove sanacije od 7.000 do 8.000 eura, Tomašević je odgovorio pitanjem koji je hrvatski grad ranije uveo takvu vrstu pomoći.

"Grad Zagreb to nikada u ovih 20 godina nije imao", rekao je, naglasivši da se ne radi o naknadi štete, koja se prema njegovim riječima ostvaruje sudskim putem, nego o financijskoj pomoći koju je grad odlučio ponuditi u suradnji s koalicijskim partnerom nakon velikih šteta na zagrebačkim grobljima uzrokovanih nevremenom.

Na pitanje o blokovskom parkiranju u Laništu, gdje je zbor građana odbio uvođenje naplate, gradonačelnik je rekao da se odluka o uvođenju naplate donosi na razini mjesnih odbora te da grad provodi analize i studije prije konačne odluke o širenju sustava.

Objasnio je da grad dobiva i pritužbe građana koji traže uvođenje naplate u kvartovima gdje je još nema, jer vozači iz okolnih mjesta bez naplate ostavljaju automobile baš u tim kvartovima, dok stanovnici susjednih naplaćenih zona imaju povlaštenu parkirnu kartu i lakše dolaze do mjesta.

Tomašević je na pitanje o reprezentaciji rekao da će se utakmica Hrvatske i Paname moći pratiti na Trgu bana Jelačića i Cvjetnom trgu, a ugostiteljski objekti radit će produljeno do tri ujutro.