[FOTO] Otvoren Park Anne Frank, Plenković pohvalio gradonačelnika: 'Veliki globalni domet'

Park Anne Frank na pulskoj Punti svečano je otvoren u petak u nazočnosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, izraelskog veleposlanika Garyja Korena i mnogih drugih uglednika, čime je simbolično počelo jednogodišnje predsjedanje Hrvatske Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust (IHRA)

Veleposlanik Koren: Sjećanje i na događaje koji su doveli do genocida, do ubojstva šest milijuna Židova

"Priča o Anni Frank poznata je širom svijeta, i to je priča o milijunima djece i odraslih koji su izginuli tijekom Shoaha, poznatog i kao holokaust", rekao je veleposlanik Koren. Dodao je kako želi "da se sjećanje na njih održi na životu, ali i sjećanje na događaje koji su doveli do genocida, do holokausta, do neutemeljene mržnje, otrovne netrpeljivosti susjeda naspram susjeda, što je sve dovelo do ubojstva šest milijuna Židova."

Po njegovim riječima, upravo su Anna i njezin Dnevnik postali poseban simbol sjećanja i koristan alat za obrazovanje o holokaustu na globalnoj razini.

"Naravno, u lokalnom kontekstu takve komemorativne aktivnosti treba nadopuniti i nastavljati se sjećati i žrtava ustaškog režima", poručio je izraelski veleposlanik. Istaknuo je kako je to sjećanje plemenit zadatak i za lokalne vlasti.

Zoričić: Očuvati sjećanje na Annu, ne stvarati nove tragične priče kao što je bila njezina i mnoge djece u ratovima

Podsjetio je kako Grad Pula, nakon prošlogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta 27. siječnja, pokrenuo inicijativu da se park na pulskoj Punti imenuje po djevojčici Anni Frank, jednoj od najpoznatijih žrtava holokausta. S tim u vezi istaknuo je kako otvorenje tog parka nije samo slika Pule i smjera u kojem grad i društvo trebaju ići. "Poruke, koje danas šaljemo moraju nas osvijestiti koliko smo mali i prolazni i kako smo pred naizgled slabim i nemoćnim još slabiji i nemoćniji" rekao je.

"Zadnjiih tjedana puno jasnih poruka stiže iz Pule o Puli pa čak i izvan Hrvatske. Poruka iz Pule danas je da je svaki čovjek jednak, da je svako biće, bilo čovjek, biljka ili životinja, dar i da to trebamo čuvati. Time ćemo očuvati sjećanje na Annu Frank, ali nećemo stvarati nove tragične priče i sudbine kao što je bila njezina i mnoge djece u ratovima poslije pa, nažalost, i danas", zaključio je Zoričić.

Nazočni na današnjoj svečanosti bili su i članovi obitelji pokojne Anice Kovačič iz Slovenije, koja je s Annom provela posljednje dane života u koncentracijskom logoru Belgen-Bersenu.