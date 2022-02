[FOTO] Doznajte sve o veličanstvenim vladarima kvarnerskog neba i o tome kako se uspjela spasiti populacija ovih fascinantnih ptica

Bjeloglavi sup često se naziva simbolom Cresa, a Kvarner je poznat kao njegovo zadnje utočište u Hrvatskoj. Iako s našeg antropocentričnog pogleda na prirodu ove ptice imaju pomalo bizaran način života - hrane se samo lešinama uginulih životinja - upravo je to ono što ih čini jedinstvenom karikom u prehrambenom lancu kojem na kraju krajeva i mi ljudi pripadamo, piše za tportal Petra Čulig, stručna suradnica za zaštitu prirode u udruzi Biom

Kad govorimo o supovima, malokad ćemo se osvrnuti samo na njihov osebujan izgled i zadivljujuće proporcije. Da, bjeloglavi sup najveća je ptica koja se gnijezdi u Hrvatskoj, s visinom do 120 centimetara, čiji raspon krila dosiže čak 280 centimetara. No bjeloglavi sup predstavlja puno više od trofeja promatrača ptica i turističke atrakcije.

U svom životnom vijeku, koji u prirodi dosiže najviše 30-ak godina, jest će samo uginule životinje, a nijednu od njih neće sam usmrtiti. Bjeloglavi sup pripadnik je porodice jastrebovki, no za razliku od većine srodnih grabljivica, njegove kandže nisu namijenjene hvatanju plijena. 'Alat' kojim se češće služi prilikom hranjenja njegov je snažan, kukičast i prije svega oštar kljun kojim u nekoliko poteza otvori strvinu. I mali otvor na tijelu životinje dovoljan je da dođe do dijelova koje preferira, a to su meka tkiva organa i mišića. Njegova uska glava i dug vrat prekriveni su gustim, sitnim i vrlo kratkim perjem, što mu omogućuje da ih nesmetano uvuče u lešinu i tako dosegne duboko u unutrašnjost tijela. Dodatno, oštre čekinje na jeziku pomažu mu progutati sluzavo meso.