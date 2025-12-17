Zagrebački nadbiskup otkrio što misli o moliteljima na ulicama gradova

"Predsjednici države i vlade te Hrvatska biskupska konferencija (HBK) pozvali su Svetog Oca. Vidio sam ga prošlog tjedna i Sveti Otac je vrlo zainteresiran, ali isto tako treba biti svjestan da mu možda hrvatska nije prioritet - u drugim zemljama su ratovi i ostalo te treba i njima izraziti solidarnost. Vjerujem da će se u doglednoj budućnosti taj posjet i dogoditi", rekao je Kutleša za središnji Dnevnik HRT-a upitan postoji li mogućnost dolaska pape Lava IV u Hrvatsku.

Izrazio je zadovoljstvo što će na Badnjak, prvi put otkako je postao zagrebački nadbiskup predvoditi misno slavlje u obnovljenoj zagrebačkoj katedrali. Naglasio je da je katedrala ne samo glavna crkva nadbiskupije nego i metropolije. "Još je veći značaj katedrale na kulturnom polju, svi dobro znamo što katedrala znači za cijeli hrvatski narod i za grad Zagreb", rekao je.

Nije sve tako crno

Na pitanje kako kao predsjednik HBK i zagrebački nadbiskup vidi situaciju u Hrvatskoj, rekao je da uvijek prvo gleda ono što je pozitivno. "Ne bih rekao da je tako sve crno kako se u medijima prikazuje. Nekada imate osjećaj da se namjerno više stavlja naglasak na negativno", rekao je.

Normalno je, kaže, da nije dobro da u društvu svi isto misle i da isto razmišljaju. Ali, dodao je, uvijek je vrlo važno naglašavati ono što nas povezuje, ne ono što nas razdvaja. Naglasio je da je tu crkva vrlo važna, jer ona sjedinjuje bogate i siromašne, školovane i neškolovane i sve one druge različite slojeve društva koje dolaze u crkvu. Možda se u zadnje vrijeme osjeti da se crkva želi isključiti iz svih procesa i tokova u društvu, ali crkva je vrlo važan faktor za izgradnju jedinstva nekog društva u kojem djeluje, poručio je.

Kutleša je komentirao i peticiju da se molitelji, koji se sastaju svake prve subote u mjesecu, izmjeste s glavnog zagrebačkog trga rekavši da su u demokracijama trgovi uvijek bili mjesta susreta i različitih razmišljanja.

"Meni je normalno da se svaki građanin Republike Hrvatske, jer živi u demokratskoj državi, ima pravo okupljati se po pravilima i zakonima Republike Hrvatske. Ako se nešto ne čini kako treba, onda institucije trebaju djelovati. Tako i molitelji", poručio je.