Ford svjedočila kako je strahovala da će je Kavanaugh pokušati silovati i slučajno ubiti

Sveučilišna profesorica Christine Blasey Ford u četvrtak je pred Senatom iznijela detalje svoje tvrdnje da ju je Brett Kavanaugh, kandidat američkog predsjednika Donalda Trumpa za Vrhovni sud, seksualno napastovao prije 36 godina, a to bi saslušanje moglo odrediti hoće li on biti imenovan na doživotnu funkciju u tom tijelu

Neki republikanci i Trump smatraju da su njezine i optužbe još dviju žena protiv Kavanaugha dio klevetničke kampanje, no ona je odboru istaknula kako je 'neovisna osoba' i 'nije ničiji pijun'.

Ford je pravosudnom odboru Senata rekla kako je tijekom incidenta na okupljanju tinejdžera, dok su ona i Kavanugh bili školski kolege u Marylandu, mislila da će je on silovati i možda slučajno ubiti.

Ford i Kavanaugh, konzervativni sudac saveznog prizivnog suda kojeg je Trump u srpnju odabrao za doživotnu funkciju u najvišem američkom sudu, jedini su svjedoci na saslušanju. Kavanaugha su za seksualno zlostavljanje optužile još dvije žene. On to sve odbacuje.

'Ovdje sam danas ne zato što to želim. Prestravljena sam. Ovdje sam jer vjerujem da mi je građanska dužnost otkriti vam što se dogodilo između mene i Bretta Kavanaugha u srednjoj školi', naglasila je Kavanaugh, čitajući svoj pripremljen iskaz drhtavim glasom.

Ta profesorica psihologije sa kalifornijskog sveučilišta Palo Alto tvrdi kako ju je pijani Kavanaugh napao i pokušavao joj skinuti odjeću dok je on imao 17, a ona 15 godina.

'Brett me pipao i pokušao skinuti moju odjeću. To mu je bilo otežano jer je bio pijan i jer sam ispod odjeće nosila jednodijelni kupaći kostim. Mislila sam da će me silovati. Pokušala sam pozvati pomoć', kazala je Ford i dodala kako su se Kavanaugh i njegov prijatelj 'pijano smijali tijekom napada'.