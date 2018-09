Trumpov kandidat za Vrhovni sud poriče bilo kakav seksualni napad

Brett Kavanaugh, kandidat Donalda Trumpa za Vrhovni sud, odlučno je odbacio informacije prema kojima je pokušao seksualno napasti jednu djevojku kada je išao u gimnaziju, prije više od 30 godina.

Prema pisanju New Yorkera, jedna žena je kontaktirala demokratske zastupnike u srpnju.

"Kategorički poričem tu optužbu", odgovorio je kandidat za Vrhovni sud, danas 53-godišnjak. "Nisam to učinio, ni u gimnaziji niti u bilo kojem drugom trenutku", dodao je, prenosi tjednik.

Nakon što su objavljeni navodi u The New Yorkeru glasnogovornik za predsjednika senatskog odbora za pravosuđe Chucka Grassleya objavio je pismo 65 žena koje su potvrdile njegov dobar karakter.

"Kroz više od 35 godina što ga znamo Brett se isticao prijateljstvom, karakterom i čestitošću", stoji u pismu. "Posebice on se uvijek odnosio prema ženama pristojno i s poštovanjem. To je bilo istina kad je bio u srednjoj školi i ostalo je istina sve do današnjeg dana."

Bijela kuća je navela da je manevar demokrata pokušaj odgađanja potvrde suca Kavanaugha.

On je kandidat Donalda Trumpa, ali Senat treba potvrditi njegovu nominaciju.