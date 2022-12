[FOTO/VIDEO] Filipović: Nema razloga za poskupljenje vode u Zagrebu ni drugdje

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, ustvrdio je u četvrtak da nakon odgode primjene Uredbe o visini naknade za korištenje vode, ali i ranijih vladinih intervencija prije svega u cijenu struje, nema razloga za poskupljenje vode u Zagrebu ni u drugim mjestima.

"Nema potrebe za tim, živimo u kriznom vremenu, možete vidjeti da se ubrzo predstavlja proračun Grada Zagreba od 16,6 milijardi kuna - nikada veći, a gradska uprava govori da su financije stabilizirane i da je sve tip-top, pa postavljam pitanje zašto bi netko u takvoj situaciji rekao da će povećati cijenu vode građanima za 20 posto?", rekao je Filipović u izjavi nakon sjednice vlade. Odgodili smo uredbu i nema nikakvog razloga da dođe do povećanja cijene vode, a sve one koji su to namjeravali učiniti pozivam da o tome uopće ne razmišljaju, dodao je.