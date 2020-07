Fabijančić-Križanić: Birači su zaštićeniji na biralištu nego u shopping centru

Zbog epidemije koronavirusa, nedjeljni izbori za Sabor, jedni su od najzahtjevnijih od neovisnosti. Vesna Fabijančić-Križanić, potpredsjednica DIP-a uvjerava birače da su, zbog mjera zaštite, na biralištu zaštićeniji nego u javnom prijevozu, shopping centru i poziva ih da iskoriste svoje pravo

Istekao je rok do kojega su se osobe u samoizolaciji trebale javiti nadležnim povjerenstvima kako bi u nedjelju mogle glasovati kod kuće. Koliko je osoba to učinilo?

U bolnicama se neće glasovati - ni sada, kao ni na prijašnjim izborima. Glasovanje u njima na parlamentarnim izborima, gdje Hrvatska nije jedna izborna jedinica, gotovo je neprovedivo. Do samog dana izbora praktično ne znate tko su bolesnici, iz koje izborne jedinice, vrlo je teško očekivati od bolesnika da se na vrijeme prijavi za glasovanje. Što se tiče inozemstva, u Brazilu se neće glasovati i zbog pandemije koronavirusa i zbog slabe zainteresiranosti birača, na prošlim ih je izborima glasovalo samo osam, od čega tri iz diplomatsko-konzularnog predstavništva. Cijela Južna Amerika je i zbog koronavirusa 'spala' samo na Argentinu. Do petka ujutro je bilo upitno hoće li se u Australiji, posebno u Melbournu moći održati izbori jer je bila najava karantene cijelih kvartova, pa i cijelog grada. Do petka ujutro je bilo upitno i glasovanje u Beogradu, jer se nije znalo hoće li biti uveden policijski sat ili karantena. Do sredine lipnja upitno je bilo glasovanje u Madridu, Londonu, Kanadi. Radi se o pandemiji koja ima karakteristike više sile koja ograničava neka prava kao što ograničava biračko pravo nekih osoba zbog zaštite zdravlja velikog broja ljudi.



Bura se podignula i zbog glasovanja u domovima za starije, kako će to u konačnici izgledati?

Na izborima 2016. godine bila su određena 93 biračka mjesta u domovima za starije i nemoćne, sada 83, na izborima za Europski parlament 12, a na predsjedničkim 23 mjesta. To su biračka mjesta koja određuje resorni ministar, u ovom slučaju ministrica socijalne skrbi, ne DIP. Hoće li štićenici ostalih domova, u kojima nisu određena posebna biračka mjesta, glasovati odredile su epidemiološke mjere, jer je HZJZ izdao uputu o zabrani ulaza i izlaza u takve domove, a to se odnosi i na biračke odbore. Nakon što su te mjere ublažene, štićenicima ćemo osigurati glasovanje pod uvjetom da su se do 24. lipnja prijavili ili privremeno upisali. Glasovat će se na način kao što to rade samoizolirani, dakle ispred vrata doma, a ako korisnik neće moći doći ispred vrata doma, tada će, kao i u domu koji je posebno biračko mjesto, član biračkog odbora sa maskom, rukavicama i nazuvcima ući u dom.

Jesu li točne tvrdnje da zbog straha od zaraze koronavirusom svi birački odbori nisu popunjena?

Prema našim podacima, odbori su popunjeni i tu nema problema. Tijekom ovog tjedna znalo je biti odustanaka, no odmah su nađene zamjene. Slučajevi su to kakvih je bilo i na prijašnjim izborima.

Kako objašnjavate manji broj promatrača ('samo' 8. 500) nego na predsjedničkim ili posljednjim parlamentarnim izborima?

Razlog manjeg broja možda je u tome što su birački odbori stranački - osam od 10 članova su stranačke osobe imenovane razmjerno prema sastavu Hrvatskog sabora. Samo su predsjednik i zamjenik predsjednika nestranačke osobe.

Razgovarala: Marija Udiljak