Evo tko u HDZ-u nije bio za kažnjavanje Darka Milinovića

Predsjedništvo HDZ-a na telefonskoj sjednici u četvrtak navečer donijelo je odluku da se protiv Darka Milinovića, člana tog Predsjedništva i ličko-senjskog župana, pokrene stegovni postupak. Od 29 članova Predsjedništva koji su pristupili glasovanju, njih 27, kako su priopćili iz HDZ-a, glasalo je za pokretanje postupka, jedan je član bio protiv, a jedan suzdržan

A dan nakon odluke Predsjedništva, Darko Milinović došao je u Sabor da bi se informirao o pravnoj proceduri povratka u saborske klupe ako podnese ostavku na mjesto župana. Naime, Milinović je najavio i takvu mogućnost ako bude izbačen iz HDZ-a.

Milinović je kazao i kako nije točno da će se vratiti u Sabor i neće podržati Andreja Plenkovića, ali je istaknuo da neće bezrezervno držati i dizati ruku.

'Ova Vlada ne ovisi o mojoj ruci, to je vama jasno i to je dobro. Ja se nadam i želim da ova Vlada ne ovisi o mojoj ruci i da mogu imati slobodne ruke kao nezavisni, ako me izbace. Ali, nadam da se to neće dogoditi', rekao je Milinović.