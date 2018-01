Za novog šefa CIA-e dolazi mladi senator koji bi sve probleme rješavao vojnim akcijama

Prema napisima američkih medija, republikanski senator Tom Cotton mogao bi, dobije li naklonost američkog predsjednika Donalda Trumpa, uskoro postati direktor CIA-e. Cotton, kao satnik američke vojske s iskustvom iz ratova u Iraku i Afganistanu, slovi kao 'jastreb' koji je tu titulu stekao zalaganjem za prijetnju silom i tvrdim stavom prema Rusiji i Kini, ali i odbijanjem svake diplomacije i pregovora, osobito u pogledu Iraka. Tportal donosi portret mogućeg prvog čovjeka američke tajne službe koji bi na tom mjestu mogao naslijediti sadašnjeg čelnika Mikea Pompea, ukoliko on iz obavještajne agencije prijeđe u State Department

Četrdesetjednogodišnji republikanski senator iz Arkansasa Tom Cotton oličenje je ambicije i trenutno najmlađi američki senator koji dolazi iz farmerske obitelji. Kao odličan učenik s lakoćom je upisao prestižni pravni fakultet na Sveučilištu Harvard, na kojem je i doktorirao 2002. godine. S doktoratom u džepu Cotton se vrlo brzo zapošljava u uglednoj odvjetničkoj tvrtki Gibson, Dunn & Crutcher, no u nedostatku uzbuđenja nakon tri godine odvjetničke prakse prijavljuje se u američku vojsku.

Kao jedan od niže rangiranih zapovjednika, Cotton iz Iraka uredništvu dnevnika The New York Times šalje pisma u kojima optužuje novinare za špijunažu i dovođenje u opasnost čitave akcije oslobađanja Iraka od terorista, no njegovi zahtjevi nisu naišli na plodno tlo te su mu pretpostavljeni sugerirali da ih prestane slati.

Nakon iračke avanture Cotton se vraća u domovinu s činom poručnika te dvije godine služi kao zapovjednik počasnog voda na Nacionalnom vojnom groblju Arlington. Kao pripadnik 3. pješačke pukovnije, budući političar 2008. godine odlazi u Afganistan, u kojem godinu dana provodi kao protuteroristički instruktor. Nakon afganistanske epizode, kao višestruko odlikovani časnik napušta vojsku te se nakratko zapošljava kao savjetnik u analitičkom gigantu McKinsey & Company.

Nezadovoljan mirnodopskim poslom i nedostatkom akcije, Cotton se baca u političke vode i već 2013. godine ulazi u Donji dom Kongresa, a dvije godine kasnije i u Gornji dom kao republikanski senator savezne države Arkansas te počinje njegov vrtoglav uspon.